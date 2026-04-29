Starcie Boguckiego z Żurkiem w Sejmie. "Uzurpacja władzy przez prezydenta"

Bogucki odpowiadał na zarzuty o brak odebrania ślubowania od wszystkich sędziów wybranych w marcu przez Sejm i atakował koalicję rządzącą. Żurek zapowiedział, że państwo będzie reagowało na "bezprawne działania".

– Prezydent, zmuszony przez parlament, który nie wybrał sędziów w odpowiednim czasie i na konkretne kadencje, postanowił o wyborze dwojga sędziów – argumentował szef KPRP.

– Prezydent dwójkę zaprasza, a czwórki nie zaprasza. Nie ma żadnego uzasadnienia prawnego, to jest uzurpacja władzy przez prezydenta. Nie wiem, kto mu tak podpowiedział i mam nadzieję, że przywrócimy działanie prawa – oświadczył szef MS.

Na posiedzenie komisji zaproszono również prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, ale ten odrzucił zaproszenie, tłumacząc się niezależnością TK.

"Ślubowanie" sędziów TK. Prezydent nieobecny

Spór dotyczy statusu nowych sędziów po złożeniu "ślubowania" w Sejmie. Prezes Święczkowski nie dopuszcza części z nich do orzekania, oczekując na decyzję TK w sprawie skuteczności procedury zaprzysiężenia.

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie tylko od dwojga z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów.

Pozostała czwórka, wobec braku odpowiedzi ze strony Pałacu Prezydenckiego na zapytania o termin odebrania od nich przysięgi, zdecydowała się złożyć "przyrzeczenie" w Sali Kolumnowej Sejmu, używając formuły "ślubuję wobec prezydenta", którego na uroczystości nie było.

W ceremonii uczestniczyli m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, byli prezesi TK (Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll) oraz notariusz.

Nawrocki odebrał przyrzeczenie tylko od dwójki sędziów

"Przysięgę" w Sejmie złożyli: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Dariusz Szostek. Bentkowska i Szostek ślubowali wcześniej w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Nawrockiego.

W ubiegłym tygodniu w Prokuraturze Krajowej wszczęto śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj też:

