Rewolucja w 800 Plus? Czarnek ma plan

Swoim pomysłem dotyczącym programu Rodzina 800 Plus kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek podzielił się w rozmowie z Wirtualną Polską.

Zmiany w 800 Plus? Oto pomysł Przemysława Czarnka

– Każdy powinien dostawać 800 zł na pierwsze dziecko, ale ta kwota powinna wzrastać na każde kolejne – powiedział polityk. Jak podkreślił, wówczas program mógłby być zachętą dla rodzin do posiadania większej liczby dzieci.

Czarnek zastrzegł, że jest to jego osobiste zdanie, nie zaś element programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. – Nie ma w tej sprawie jeszcze decyzji naszego zespołu programowego – zastrzegł.

– Samo 500+/800+ jest osiągnięciem ogromnym, bo tego nigdy nie było w historii Polski. To wyrwało naprawdę wiele rodzin z nędzy. To świadczenie wyrwało rodziny z "żebrania" w sklepach spożywczych na zakup na kreskę. To się skończyło z momentem wprowadzenia programu – powiedział.

Wsparcie, jakiego nie było. Rewolucja w polityce prorodzinnej

Świadczenie wychowawcze "Rodzina 800 plus" przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziców bądź opiekunów prawnych. Program realizowany od 1 kwietnia 2016 r., stanowi wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Był to sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości obiecany przed wyborami w 2015 roku. Pierwotnie kwota wsparcia wynosiła 500 zł. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie (wcześniej 500 zł). Aby je otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Program "Rodzina 800 plus" gwarantuje comiesięczne wsparcie na każde dziecko, co w skali 18 lat daje nawet 172 800 zł.