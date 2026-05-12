Julia Mendel kiedyś była blisko związana z głową ukraińskiego państwa. W latach 2019-2021 pełniła funkcję rzeczniczki prasowej Wołodymyra Zełenskiego. Od jakiegoś czasu publicznie ostro krytykuje zarówno swojego byłego szefa, jak i generalnie całą elitę ukraińskiej władzy. Ostatnio udzieliła półtoragodzinnego wywiadu Tuckerowi Carlsonowi. Amerykański publicysta, niegdyś gorący zwolennik Donalda Trumpa, w tematyce wschodniej zasłynął swego czasu żenująco nieprofesjonalnymi wywiadami, jakie przeprowadził z Władimirem Putinem i Aleksandrem Duginem. Carlson powszechnie – i słusznie – uważany jest za pożytecznego idiotę Kremla.