Listy do redakcji (20)

Dlaczego Zachód przegrywa”, Filip Memches, „DRz” nr 18/2026

Szanowna Redakcjo,

bardzo trafnie napisany tekst pana Filipa Memchesa „Dlaczego Zachód przegrywa” („Do Rzeczy” nr 18/2026) skłania do szerszej tezy, że bywają słowa, które robią karierę, słowa wytrychy, które wszyscy rozumieją jednakowo, za pomocą których można wszystko wytłumaczyć.

Takim słowem w Polsce od kilku lat jest „Rosja”. To Rosja zabiła nam prezydenta, Rosja wywołała inflację, Rosja wysyła balony i rakiety na nasze domy. Chce zniszczyć demokrację, stoi za wrogami UE, drenuje z pieniędzy nasz budżet. Wysadziła rurociągi na Bałtyku, spowodowała wzrost cen ropy, stoi za PiS, Braunem, przekabaciła na swoją stronę Tuska, rządzi Konfederacją – wybór dowolny, zależy, kto komu chce dowalić. Kiedy chłopak na przerwie przybiega ze skargą, że go ktoś pobił, a pani groźnie pyta: „Kto to?”, dzieci zgodnie odpowiadają „Rosja – proszę pani!”. Takie słowo to wspaniały wynalazek. Usprawiedliwia wszystko i sprawia, że robimy to, co oczywiste i konieczne. Z nim każda decyzja rządzących ma uzasadnienie. Musimy wejść w SAFE, pomagać Ukrainie, musimy się zadłużać, słuchać Komisji Europejskiej, stosować prawo, tak jak my je rozumiemy, i walczyć z wrogami demokracji i o klimat – bo przyjdzie Rosja! I zawsze sprawdzać, czy drzwi zamknięte, bo jeszcze do domu wlezie.