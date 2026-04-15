Jak drożeją podstawowe produkty? Ujawniono dane

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2026 r. wzrosły o 3,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,0 proc. i towarów o 2,2 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,1 proc. (w tym towarów o 1,4 proc. i usług o 0,2 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Poniżej zmiany proc. wskaźnika CPI w marcu w ujęciu r/r (dane wstępne)

% r/r Ogółem 3,0 Żywność i napoje bezalkoholowe 2,1 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,7 Odzież i obuwie -3,2 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,3 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -1,6 Zdrowie 4,7 Transport 3,1 Informacja i komunikacja 2,9 Rekreacja, sport i kultura 5,1 Edukacja 6,0 Restauracje i usługi zakwaterowania 4,6 Ubezpieczenia i usługi finansowe -0,1 Higiena osobista, ochrona socjalna oraz pozostałe towary i usługi 1,7

Konsensus rynkowy wynosił +3 proc. r/r i +1 proc. m/m.

Domański: Nie będzie obniżki podatków

Tymczasem minister finansów Andrzej Domański wykluczył możliwość obniżenia podatków. Polityk stwierdził, że osobiście chciałby obniżyć podatki, jednak olbrzymie wydatki na obronność i NFZ mu na to nie pozwalają.

– Ja bym chciał, żeby podatki w Polsce były niższe, ale mamy potężne nakłady na bezpieczeństwo, na obronę, 200 miliardów złotych rocznie rosną nakłady na zdrowie (…). To wszystko oczywiście kosztuje, jestem odpowiedzialny za finanse państwa. Ta propozycja oznaczałaby ubytek około 11 mld zł. To dwa razy więcej niż wydajemy na przykład na ratownictwo medyczne, więc uważam, że propozycje dotyczące podatków muszą być propozycjami odpowiedzialnymi. Na 2026 rok mamy progi niezmienione – wskazał.

Domański zasugerował również, że w przyszłym roku także nie będzie przestrzeni do jakichkolwiek zmian w systemie podatkowym.

– A 2027 – oczywiście będą toczyły się dyskusje, natomiast również wydatki na zbrojenia na pewno będą wysokie, sytuacja na Bliskim Wschodzie pokazuje, że bezpieczeństwo musi być naszym priorytetem, więc na ten moment progi pozostają bez zmian – powiedział.

