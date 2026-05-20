Co się stało z Romanowskim? Magyar: Są znaki

Nowe informacje ws. Marcina Romanowskiego, któremu za rządów Viktora Orbana przyznano na Węgrzech azyl polityczny, Peter Magyar przekazał w wywiadzie dla TVN24. Nowy węgierski przywódca nie ukrywał, iż spodziewał się, że po przegranych przez Fidesz wyborach zarówno Romanowski, jak i Zbigniew Ziobro opuszczą Węgry. Mówił o tym, jak przypomniał, jeszcze w kampanii wyborczej.

– Wtedy jeszcze Ziobro mówił inaczej i był pewny siebie. Później okazało się, że miałem rację. Powiedziałem, że dopóki będzie rządziła TISZA, międzynarodowi przestępcy nie będą mogli tu przebywać – mówił.

Peter Magyar o Marcinie Romanowskim: Są znaki, że opuścił Węgry przez Serbię

W rozmowie ze stacją Magyar podkreślił, iż okazało się, że w sprawie byłego polskiego ministra sprawiedliwości miał rację. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że polityk opuścił strefę Schengen "jakoś dzień" przed jego zaprzysiężeniem. Zastrzegł, że to z Węgier jednak wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale z jakiegoś innego kraju.

Węgierski przywódca ujawnił także swoje najnowsze ustalenia ws. Marcina Romanowskiego. – Przed chwilą rozmawiałem z moimi kolegami. Są znaki, że pan Romanowski również opuścił Węgry przez Serbię – powiedział Peter Magyar. Zastrzegł jednocześnie, że nie jest to jeszcze potwierdzona informacja.

Romanowski jest w Rumunii?

Nie wiadomo, gdzie przebywa obecnie były wiceminister spraw zagranicznych Marcin Romanowski. Wiceszef MSZ powiedział kilka dni temu, że resort ma "niepotwierdzone, ale dość prawdopodobne informacje, że nie ma go już na Węgrzech". – Może być też tak, że on już jest poza Unią Europejską. To nie jest moja wiedza, raczej analiza z dostępnych nam danych – powiedział Marcin Bosacki. Nieoficjalnie spekuluje się, że były wiceminister sprawiedliwości mógł wyjechać do Rumunii.

Czytaj też:

Romanowski z azylem w kolejnym kraju? "To możliwe"Czytaj też:

Żurek ostrzega Amerykanów ws. Ziobry. Mówi o "dużym problemie"Czytaj też:

Tak Magyar dowiedział się o wyjeździe Ziobry z Węgier