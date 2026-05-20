Ukraina globalnym centrum "kupowania" dzieci. Ponad 60 tys. zł za ciążę

Przed wybuchem wojny Ukraina była powszechnie wymieniana jako drugie na świecie centrum komercyjnej surogacji, zaraz po Stanach Zjednoczonych. Choć konflikt znacząco wpłynął na rynek surogacji, eksperci twierdzą, że liczba takich przypadków niemal wróciła do poziomu sprzed wojny – podaje BBC.

– Z powodu wojny rośnie liczba zdesperowanych kobiet, a kliniki oferują im taką możliwość, ponieważ zachodnie pary chcą tanio "kupować" dzieci – powiedziała Maria Dmytriewa, działaczka na rzecz praw kobiet, która sprzeciwia się surogacji z powodów etycznych i opowiada się za jej całkowitym zakazem.

Pieniądze potrzebne na zakup domu

BBC przytacza historię Kariny Tarasenko, mieszkanki Bachmutu na wschodzie Ukrainy, która po przeprowadzce do Kijowa nie mogła znaleźć pracy. Została matką surogatką, w ciąży z embrionem powstałym z komórki jajowej i nasienia chińskiej pary.

22-latka tłumaczy, że nigdy nie zdecydowałaby się na macierzyństwo zastępcze, gdyby nie wojna. Ale teraz planuje mieć tyle dzieci, na ile pozwoli jej zdrowie, aby móc zaoszczędzić na zakup domu.

Surogacja się opłaca. Ukrainki mogą dużo zarobić

Za urodzenie dziecka ma otrzymać 12,5 tys. funtów (ok. 61,133 tys. zł), czyli niemal dwa razy więcej niż średnie wynagrodzenie na Ukrainie. Większość pieniędzy dostanie dopiero po porodzie.

Początkowo Karina miała zarobić 15,5 tys. funtów (ok. 75,805 tys. zł), ale gdy jedno z bliźniąt, z którymi była w ciąży, zmarło, jej wynagrodzenie zostało obniżone, zgodnie z zapisami umowy.

Próba zmiany przepisów

Ukraiński parlament rozpatruje obecnie projekt ustawy wprowadzający ostrzejszy nadzór nad branżą surogacyjną, m.in. zakaz dla obcokrajowców, którzy stanowią 95 proc. przyszłych rodziców.

Celem nowych przepisów jest "ściślejsze uregulowanie branży, która bywa oskarżana o uprzedmiotowienie reprodukcji oraz wykorzystywanie biednych i znajdujących się w trudnej sytuacji kobiet" – podkreśla BBC.

Czytaj też:

Watykan w ONZ o surogacji: To wyzysk ubogich kobiet