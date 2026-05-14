"Walczę dalej". Romanowski przerywa milczenie i oskarża polski rząd o represje

Były wiceminister sprawiedliwości mówi o "bezprawiu", "represjach" i "kryptodyktaturze", a także zapowiada dalszą walkę polityczną.

Romanowski publikuje nagranie: Walka o Polskę trwa

Marcin Romanowski zamieścił w mediach społecznościowych film ze swoim wystąpieniem. To pierwszy publiczny głos polityka od dłuższego czasu. – Zmieniają się okoliczności, ale walka o Polskę trwa i będzie trwać aż do zwycięstwa nad tą szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Tuska – mówi były wiceminister sprawiedliwości. Polityk przekonuje, że w ostatnich miesiącach dokumentował przypadki łamania prawa przez obecne władze. – Pokazałem na konkretnych przykładach, jak wygląda mechanizm działania instytucji, naciski na sędziów, manipulowanie postępowaniami i zrobienie z całego aparatu państwa narzędzia do brutalnej walki politycznej prowadzonej z niskich pobudek zemsty – stwierdził.

Romanowski podkreśla, że chodzi o "fakty, dokumenty i sprawy", które zostały opisane również w zawiadomieniach o przestępstwie.

"Interpol odmówił Polsce"

W swoim wystąpieniu były wiceszef resortu sprawiedliwości mówi także o konsekwencjach wydarzeń, które od miesięcy dzieją się wokoł niego. – To był trudny czas. Płaci się realną cenę. Płacą ją również najbliżsi. Rodzina, przyjaciele, współpracownicy – mówi Romanowski. Polityk odniósł się również do swojej sytuacji prawnej i działań międzynarodowych instytucji. – Interpol musiał odmówić Polsce międzynarodowych narzędzi ścigania, bo to ściganie to ordynarna represja – powiedział.

W nagraniu pojawiają się także odniesienia do nielegalnej migracji, suwerenności oraz działalności politycznej prowadzonej – jak podkreśla Romanowski – zarówno w Polsce, jak i za granicą. – Nie cofniemy się. Nie zatrzymamy się. Walczę dalej. Dla zwycięstwa Polski z tymi marionetkami z Brukseli i Berlina – stwierdził na zakończenie.

Media: Romanowski jest już w USA

Wystąpienie Romanowskiego pojawiło się krótko po doniesieniach mediów dotyczących jego miejsca pobytu. Portal wPolityce.pl podał kilka dni temu, że były wiceminister sprawiedliwości ma obecnie przebywać w Stanach Zjednoczonych.

Wcześniej były wiceminister wynajmował mieszkanie przy ulicy Szilagyi Dezso w Budapeszcie, naprzeciwko gmachu parlamentu. Jednak, jak przekazał mediom przedstawiciel firmy Pd Residence, lokal został już opuszczony. – Ostatni raz widziałem w budynku Marcina Romanowskiego 21 kwietnia. Umowa z nim wygasła 30 kwietnia. Gdy przyszedłem do mieszkania 1 maja, by dowiedzieć się, czy Romanowski będzie chciał ją przedłużyć, lokal był zupełnie pusty – powiedział przedstawiciel firmy w rozmowie z PAP.

Według węgierskich mediów Romanowski mieszkał tam od grudnia 2024 roku.

