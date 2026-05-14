"To kwestia godzin albo dni". Sroka zapowiada zatrzymanie Romanowskiego

Zdaniem Sroki były wiceminister sprawiedliwości, który ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, może zostać namierzony już w najbliższych dniach. – Myślę, że kwestia namierzenia pana Romanowskiego to są godziny albo dni i również stanie przed wymiarem sprawiedliwości – powiedziała Sroka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.

"Nie przebywa w Stanach"

Jak podkreśliła posłanka PSL, od rana pojawiają się nowe informacje dotyczące miejsca pobytu polityka PiS. Według niej Romanowski nie ma obecnie przebywać w USA, choć wcześniej media spekulowały właśnie o takim kierunku ucieczki. – Dzisiaj już od rana pojawiają się informacje, że gdzieś przebywa, ale nie w Stanach. Włączają się do poszukiwań pana Romanowskiego różne osoby. To jest sytuacja zupełnie inna, prawnie również, ponieważ wobec pana Romanowskiego ten europejski nakaz aresztowania jest – mówiła Sroka.

Dodała również, że pojawiają się plotki, iż były wiceszef resortu sprawiedliwości mógł wyjechać do Serbii albo Rumunii.

"Jesteśmy poważnym państwem"

Sroka nie ukrywała zaskoczenia, że polskie państwo wciąż nie zatrzymało Romanowskiego. Przypomniała, że w przeszłości do kraju sprowadzano osoby ukrywające się nawet poza Europą. – Jesteśmy poważnym państwem prawa, które swoich poszukiwanych przywozi do Polski i pamiętamy ludzi, którzy ukrywali się na Dominikanie czy Emiratach – stwierdziła.

Posłanka uderzyła również w środowisko Zbigniewa Ziobry. – Pamiętam Zbigniewa Ziobrę, który głośno krzyczał o tym, że niewinni nie mają się czego obawiać, a to dzisiaj wygląda bardzo źle – powiedziała. Według Sroki sprawa Romanowskiego zaczyna być problemem także dla samego PiS. – Już nie wszyscy chcą go bronić tak ochoczo, jak ta część PiS-u, która jest częścią byłej Suwerennej Polski – oceniła.

Romanowski przerywa milczenie

Sam Marcin Romanowski opublikował w czwartek nagranie w serwisie X. Były wiceminister sprawiedliwości ostro zaatakował w nim rząd Donalda Tuska. – Zmieniają się okoliczności, ale walka o Polskę trwa i będzie trwać aż do zwycięstwa nad tą szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Tuska – powiedział polityk.

Romanowski przekonywał, że dokumentował przypadki łamania prawa przez obecne władze. – Pokazałem na konkretnych przykładach, jak wygląda mechanizm działania instytucji, naciski na sędziów, manipulowanie postępowaniami i zrobienie z całego aparatu państwa narzędzia do brutalnej walki politycznej prowadzonej z niskich pobudek zemsty – mówił.

Według medialnych doniesień Romanowski miał w ostatnich miesiącach mieszkać w Budapeszcie przy ulicy Szilagyi Dezso, naprzeciwko parlamentu. Jak przekazał przedstawiciel firmy Pd Residence, polityk wyprowadził się z mieszkania pod koniec kwietnia. – Ostatni raz widziałem w budynku Marcina Romanowskiego 21 kwietnia. Umowa z nim wygasła 30 kwietnia. Gdy przyszedłem do mieszkania 1 maja, by dowiedzieć się, czy Romanowski będzie chciał ją przedłużyć, lokal był zupełnie pusty – powiedział przedstawiciel firmy w rozmowie z PAP.

Czytaj też:

Ziobro w USA. Prof. Dudek: To kompromitacja i dla PiS, i dla rządu Tuska