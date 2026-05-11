Konfederacji grozi rozpad? Bosak zabrał głos

We wtorek w Elblągu lider Nowej Nadzei, współlider Konfederacji Sławomir Mentzen pytany, czy ministrowie obrony sprawdzają się w swojej roli, odpowiedział, że "problem jest taki, że nasi wojskowi również nie bardzo sprawdzają się w tej roli".

– Mówię na przykład o panu Wiesławie Kukule, który w tym momencie od strony wojskowych odpowiada za nasze wojsko. Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził – stwierdził.

Dodał, że gen. Wiesłał Kukuła mówił na przykład o strzelaniu rakietami do "dronów ze sklejki".

Burza po słowach Mentzena. Bosak odciął się od opinii lidera Nowej Nadziei

W środę podczas spotkania mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego Sławomir Mentzen został zapytany, czy te słowa były w ogóle potrzebne i czy wycofałby się z tej krytyki.

– Oczywiście, że to było bardzo potrzebne. Żałuję nawet, że nie powiedziałem ostrzej i że nie powiedziałem wcześniej. (…) Chciałem ostrzej powiedzieć, ale niestety ugryzłem się w język – dodał.

Słowa Sławomira Mentzena wywołały burzę. Odciął się od nich m.in. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i współlider Konfederacji.

Konfederacji grozi rozpad? Bosak przecina spekulacje

W Polskim Radiu 24 Krzysztof Bosak przyznał, że on i Sławomir Mentzen mają inne zdanie w niektórych kwestiach.

– Różniliśmy się wielokrotnie. To nie jest pierwszy raz, że pomiędzy liderami Konfederacji jest różnica zdań. Natomiast relacje między nami są dobre, partnerskie. Prowadzimy wspólnie Konfederację do wzrostów sondażowych. Utarczek nie ma, a na to zdarzenie, które jest teraz tak komentowane w mediach, trzeba było bardzo długo czekać. Zatem to tylko potwierdza, że są to sytuacje niezwykle wyjątkowe – powiedział.

Zdaniem wicemarszałka Sejmu nie należy robić sensacji z tego, że "jeden polityk ma taką opinię, a drugi inną".

Pytany o to, czy Konfederacji grozi rozpad, odpowiedział, że nie.

– Natomiast ci, którzy spekulują, niech się zajmą poważnymi sprawami. Są ludzie, którzy anonimowo spekulują o rozpadzie, ale ja mógłbym mówić o innych partiach w ten sposób niektóre nawet się już rozpadły. Konfederacja jest w świetnej kondycji, a działacze są zmotywowani w obydwu naszych partiach – podkreślił.

