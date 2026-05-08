"Bliżej nam do Bosaka". Polityk PiS o Konfederacji

Krzysztof Bosak skrytykował bowiem Sławomira Mentzena za jego wypowiedź na temat gen. Wiesława Kukuły, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

– Problem jest taki, że nasi wojskowi również nie bardzo sprawdzają się w tej roli. Mówię na przykład o panu Wiesławie Kukule (...). Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził – mówił Mentzen. To do tych słów odniósł się Krzysztof Bosak. "Wypowiedź Sławomira Mentzena na temat szefa Sztabu Generalnego generała Wiesława Kukuły nie tylko jest obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą. Rozmawiałem wielokrotnie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i wraz z innymi posłami Konfederacji uczestniczyłem w poselskiej wizytacji Sztabu Generalnego i nie mam wątpliwości, że i u gen. Kukuły i wśród innych oficerów stojących na czele naszej armii jest zrozumienie zagadnień ekonomii wojny i wyzwań związanych z obroną przed dronami, a także że jest to odpowiedzialny, roztropny i doświadczony dowódca" – ocenił za pośrednictwem platformy X.

Bosak z listy PiS? Bielan zabrał głos

Do różnicy zdań między Mentzenem a Bosakiem odniósł się w piątek na antenie Polsat News europoseł PiS Adam Bielan. Polityk został zapytany o możliwość startu wicemarszałka Sejmu z listy partii Jarosława Kaczyńskiego.

– Nie chcę nikogo zapraszać publicznie. Problemy Konfederacji są wewnętrzne, to są wewnętrzne problemy naszych konkurentów, nie chcę tego złośliwie komentować. Wszyscy widzieliśmy to spięcie między Mentzenem a Bosakiem – powiedział Bielan.

Deputowany do Parlamentu Europejskiego zaznaczył, że politycy Konfederacji "muszą to wyjaśnić między sobą". – Ja mu na pewno takiej propozycji publicznie nie będę zgłaszał, natomiast w wielu sprawach jest nam bliżej do Krzysztofa Bosaka, ale nie chcę składać mu pocałunku śmierci, on ma w tej chwili swoje wewnętrzne dyskusje z Mentzenem – przyznał.

