Karczewski o liderze Konfederacji: Jest po prostu niebezpieczny

We wtorek w Elblągu lider Nowej Nadziei, współlider Konfederacji Sławomir Mentzen pytany, czy ministrowie obrony sprawdzają się w swojej roli, odpowiedział, że "problem jest taki, że nasi wojskowi również nie bardzo sprawdzają się w tej roli".

– Mówię na przykład o panu Wiesławie Kukule, który w tym momencie od strony wojskowych odpowiada za nasze wojsko. Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził – stwierdził.

Dodał, że gen. Wiesław Kukuła mówił na przykład o strzelaniu rakietami do "dronów ze sklejki".

Karczewski: Jest po prostu niebezpieczny

Na polityka wylała się fala krytyki po tych słowach. Mentzena zaatakowali nie tylko politycy rządzącej koalicji, ale również posłowie PiS. Od jego słów zdystansował się także prezydent Nawrocki, a nawet lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

"Są politycy, myślą i dopiero mówią. Są tacy, którzy najpierw coś palną, a potem dopiero myślą. Przypadek Mentzena to żaden z powyższych. Ten człowiek jako jeden z liderów partii opozycyjnych w polskim parlamencie jest po prostu niebezpieczny" – napisał Stanisław Karczewski z PiS.

twitter

Mentzen nie wycofał się ze swoich słów

W środę podczas spotkania mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego Sławomir Mentzen został zapytany, czy te słowa były w ogóle potrzebne i czy wycofałby się z tej krytyki.

– Oczywiście, że to było bardzo potrzebne. Żałuję nawet, że nie powiedziałem ostrzej i że nie powiedziałem wcześniej. (…) Chciałem ostrzej powiedzieć, ale niestety ugryzłem się w język – dodał.

– Nasze wojsko to jest armia lwów dowodzona przez barana, których cywilnie kontrolują świnie. Tak to mniej więcej w tym momencie wygląda. I to nie ma prawa absolutnie działać. Obudźmy się wreszcie. I o to dwóch lat apeluję. Otwórzmy oczy, zobaczmy jak jest źle – podkreślał Mentzen podczas wiecu.

Czytaj też:

Odpowiedź na słowa Mentzena. Nawrocki stanął w obronie gen. KukułyCzytaj też:

Bosak o wypowiedzi Mentzena: Nie tylko obraźliwa, ale niezgodna z prawdą