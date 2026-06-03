"Paradoks". Szef BBN odpowiada Kosiniakowi-Kamyszowi

Szef MON zaproponował sekretarzowi wojny USA oficjalną propozycję utworzenia na terytorium Polski stałej bazy wojsk amerykańskich. Przypomnijmy, że obecnie na terenie naszego kraju stacjonuje około 10 tys. amerykańskich żołnierzy – w ramach stałej oraz rotacyjnej obecności. Do tej pierwszej grupy zalicza się: personel bazy tzw. tarczy antyrakietowej w pomorskim Redzikowie, wysunięte dowództwo 5. Korpusu sił lądowych USA w Poznaniu, garnizon w Poznaniu, załoga bazy w Powidzu, gdzie magazynowany i utrzymywany jest w gotowości sprzęt dla amerykańskiej brygady pancernej.

Grodecki: Fakty są niezmienne

Tymczasem szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki przypomniał, że propozycję założenia stałej amerykańskiej bazy na terenie Polski złożył prezydentowi Donaldowi Trumpowi polski przywódca Karol Nawrocki podczas swojej wizyty w Waszyngtonie we wrześniu 2025 roku.

"Szkoda, że przez wiele miesięcy zamiast wspierać tę inicjatywę, część obozu rządowego próbowała ją podważać. Tymczasem fakty są niezmienne. Stany Zjednoczone pozostają naszym najważniejszym sojusznikiem, a bezpieczeństwo Polski nie może być budowane w oparciu o polityczne złudzenia czy alternatywne konstrukcje geopolityczne" – napisał Grodecki.

Szef BBN-u wskazał także na coraz większe wątpliwości wokół programu SAFE, którym tak szczyci się Władysław Kosiniak-Kamysz. Wciąż nie wiadomo, jak wskazał Grodecki, czy mechanizm warunkowości nie wpłynie na wypłatę kolejnych transz. Nie są znane pełne warunki finansowania programu. Polska nie wie również, czy podpisywane obecnie umowy są w pełni zgodne z wcześniejszymi ustaleniami z Komisją Europejską.

"Coraz wyraźniej widać także, że zapowiedzi przeznaczenia «ponad 90 proc.» środków dla polskiego przemysłu zbrojeniowego miały więcej wspólnego z politycznym przekazem niż z rzeczywistymi wyliczeniami" – napisał Grodecki i dodał, że zablokowany przez marszałka Sejmu prezydencki projekt "Safe 0 proc." był pozbawiony tych wad.

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