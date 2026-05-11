Zakazane hormony i salmonella. "Tak wygląda bezpieczna żywność z Mercosur"

Umowa handlowa między Unią Europejską i krajami południowoamerykańskiego bloku Mercosur jest tymczasowo stosowana od 1 maja. W praktyce oznacza to natychmiastowe zniesienie ceł i barier handlowych. Od 1 maja możliwe jest sprowadzanie do UE produktów takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol po bardziej korzystnych dla południowoamerykańskich producentów stawkach celnych.

Wśród największych zagrożeń, obok kolejnego ciosu Unii Europejskiej w europejskie rolnictwo, przeciwnicy przedsięwzięcia podnoszą właśnie jakość jedzenia, jakie zacznie trafiać do naszego kraju. Będzie to żywność często złej jakości – zawierająca dawno zakazaną w Europie chemię. Przypomnijmy, że w państwach Ameryki Południowej nie obowiązują europejskie normy w zakresie zakazów stosowania szkodliwych pestycydów. Tylko Brazylia dopuszcza do użytku ponad 3600 pestycydów. Dzięki temu kilka europejskich korporacji zarabia olbrzymie pieniądze.

Wiśniewska: Świadome osłabianie europejskiego rolnictwa

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska podkreśla, że umowa z Mercosur oznacza duże zagrożenie dla konsumentów.

"Tak wygląda »bezpieczna żywność« z Mercosur według Komisji Europejskiej: zakazany hormon 17β-estradiol w wołowinie z Brazylii, pozostałości pestycydów niedopuszczonych w UE, salmonella w około 80 proc. pierwszej partii drobiu sprowadzonego do Grecji" – wskazała polityk.

Jak dodaje, mimo sygnałów alarmowych, które od dawna napływały, Bruksela forsowała nieprzerwanie kontrowersyjną umową. "Dlatego po raz kolejny skierowałam pytanie do Komisji Europejskiej. Od miesięcy ostrzegam, że ta umowa uderzy nie tylko w europejskich rolników, ale również w bezpieczeństwo żywności i zdrowie konsumentów" – napisała.

twitter

"Europejscy producenci muszą spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy, podczas gdy na wspólny rynek wpuszczana jest żywność produkowana według standardów, które w Europie byłyby niedopuszczalne. To nie jest uczciwa konkurencja. To jest świadome osłabianie europejskiego rolnictwa i igranie z bezpieczeństwem obywateli UE. Umowa UE–Mercosur powinna zostać zatrzymana" – podkreśliła.

Czytaj też:

Jest skarga na Mercosur do TSUE. Polska chce zamrożenia umowyCzytaj też:

Zaczyna się. Już pierwsza partia kurczaków z Mercosur z salmonellą