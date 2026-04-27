"Po cichu i w ostatniej chwili". Bosak: Sprawa umowy z Mercosur się rozkręca

Umowa handlowa między Unią Europejską i krajami południowoamerykańskiego bloku Mercosur będzie tymczasowo stosowana od 1 maja. W praktyce oznacza to natychmiastowe zniesienie ceł i barier handlowych. Od 1 maja możliwe będzie sprowadzanie do UE produktów takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol po bardziej korzystnych dla południowoamerykańskich producentów stawkach celnych.

Umowa handlowa z Mercosur wchodzi w życie 1 maja

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, współlider Konfederacji, ocenił we wpisie na platformie X, że "sprawa umowy z Mercosur się rozkręca".

"Komisja Europejska nie tylko nielegalnie unika ratyfikowania umowy handlowej przez państwa członkowskie oraz przez Parlament Europejski, ale jeszcze po cichu i w ostatniej chwili dokonuje w umowie kolejnych zmian na szkodę polskich i europejskich producentów wołowiny” – podkreślił.

Przypomniał, że "umowa z Mercosur ma »tymczasowo« wejść w życie już za kilka dni".

Bosak: Rząd Tuska od miesięcy zwleka ze skargą do TSUE

Krzysztof Bosak zauważył, że „tymczasem rząd Donalda Tuska od miesięcy zwleka ze złożeniem skargi do TSUE”. „A jedyne, co z mównicy sejmowej na ten temat mają do powiedzenia posłowie KO, to że przecież umowa z Mercosur to też wina PiS” – dodał.

Wicemarszałek Sejmu zwrócił uwagę, że to prawda. "To też wina PiS. I na pewno żaden rolnik o tym nie zapomni. Ale to Platforma rządzi od ponad dwóch lat i to premier z Platformy od miesięcy odmawia bronienia interesów polskiego rolnictwa przed TSUE" – napisał.

Zajączkowska-Hernik: Ursula von der Leyen kłamała

Krzysztof Bosak odesłał do wpisu Ewy Zajączkowskiej-Hernik, europoseł Konfederacji, która na platformie X napisała m.in., że Ursula von der Leyen kłamała w sprawie umowy z Mercosur.

Przytoczyła m.in. doniesienia francuskiego dziennika "Le Point". "Te fatalne dla rolników i wszystkich konsumentów zmiany zostały wprowadzone po cichu zaledwie kilka dni temu. Dokument, zmieniający zasady importu żywności z Mercosur, przyjęto 22 kwietnia 2026, nie informując o tym opinii publicznej" – napisała Ewa Zajączkowska-Hernik.

