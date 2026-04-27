Ministerstwo Rolnictwa zapowiada działania ws. Mercosuru. Chce wstrzymania umowy

– Polska będzie wnioskować do Trybunału Sprawiedliwości UE o wstrzymanie stosowania umowy z Mercosurem, do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia w sprawie skargi na umowę – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski w rozmowie z Polskim Radiem.

W ubiegłym tygodniu rząd ogłosił, że zaskarży porozumienie handlowe. Teraz chce, by do czasu ostatecznego orzeczenia, umowa nie była stosowana.

– Taki wniosek łącznie ze skargą będzie złożony, żeby wstrzymać obowiązywanie, bo przecież już później nie będzie możliwości odwrócenia zwrócenia rolnikom poniesionych strat – powiedział Polskiemu Radiu minister rolnictwa.

Skargę do Trybunału w Luksemburgu skierował już pod koniec stycznia Parlament Europejski, który chciał zbadania zgodności umowy z unijnymi traktatami.

– Wzmacniamy skargę do PE powołując się w polskim wniosku na kilka ważnych kwestii, m.in. na to, że umowa została podzielona na część polityczną i część dotyczącą umowy handlowej – mówił minister Krajewski. Handlowa część umowy leży w kompetencjach Komisji Europejskiej, tymczasem Polska uważa, że decyzje powinny zapadać w Radzie UE, czyli wśród państw członkowskich, a nie być podejmowane samodzielnie przez KE.

MRiRW chce "klauzuli lustrzanych"

Polityk PSL poinformował również, że Polska chce, żeby w ramach umowy obowiązywały tzw. klauzule lustrzane, czyli nałożony wymóg na produkty importowane z państw Mercosuru. Według niego musiałyby spełniać takie same standardy produkcji, co produkty unijne. – W Polsce wspólnie z ministerstwem zdrowia przyjęliśmy uzgodnienia zakazujące obrotu produktami, które mogłyby zawierać np. pozostałości pestycydów – dodał. Minister rolnictwa zaznacza, że w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje dotyczące wołowiny wysokiej jakości. Chodzi m.in. o całkowite zniesienie ceł na jej sprowadzanie z krajów południowoamerykańskiego bloku. Mowa tu o kontyngentach w wysokości 58 tys. ton, które jak dotąd obciążone były 20 proc. cłami. – Analizujemy w tej chwili te informacje, będziemy też przygotowywać odpowiednie rozwiązania, które będą zabezpieczać polskich producentów i przetwórców – przekazał Stefan Krajewski.

Czytaj też:

