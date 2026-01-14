Zaskakujące doniesienia. Umowa UE–Mercosur jednak trafi do TSUE?

Informacje te potwierdzają źródła w PE. Decyzję o wpisaniu głosowania do porządku obrad podjęli właśnie szefowie grup politycznych Parlamentu Europejskiego.

Możliwe potencjalne opóźnienie ratyfikacji porozumienia

Jak przekazuje RMF FM, głosowanie ma odbyć się w środę 21 stycznia, czyli cztery dni po planowanym podpisaniu umowy w Paragwaju przez przewodniczącą Komisji Europejskiej. Wniosek przygotowany przez ponad 140 eurodeputowanych może, jeśli uzyska większość i zostanie uznany przez TSUE za dopuszczalny, ma znacząco opóźnić ratyfikację porozumienia. Postępowanie przed Trybunałem w takich sprawach trwa zwykle nawet dwa lata. Jak przekazał jeden z europosłów w rozmowie z RMF FM, o wyniku głosowania może przesądzić zaledwie kilkanaście głosów.

Liderem inicjatywy jest eurodeputowany PSL Krzysztof Hetman, który jednak sceptycznie ocenia szanse na przeforsowanie wniosku. Jego zdaniem większe możliwości były w listopadzie ubiegłego roku, jeszcze przed głosowaniem krajów UE. Teraz, jak twierdzi, część europosłów może głosować zgodnie ze stanowiskiem własnych rządów. Z kolei w listopadzie biuro przewodniczącej PE Roberty Metsoli uznało, że nie można kierować do TSUE dokumentu, który nie został jeszcze przyjęty przez państwa członkowskie.

"Wzywamy rząd". Konfederacja interweniowała w sprawie umowy UE–Mercosur

W tej samej sprawie w środę interweniowała również Konfederacja. Europoseł Anna Bryłka poinformowała na konferencji prasowej przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, że ugrupowanie domaga się zaskarżenia umowy UE–Mercosur do TSUE. Jak przypomniała, przedstawiciele polskiego rządu, w tym minister rolnictwa Stefan Krajewski oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiadali, że Polska skieruje sprawę do Trybunału. Bryłka podkreśliła jednak, że po ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów nie przyjęto uchwały, która formalnie obligowałaby rząd do złożenia skargi.

– Wzywamy polski rząd, aby jak najszybciej przyjął uchwałę Rady Ministrów w sprawie zaskarżenia umowy z krajami Mercosur przed TSUE – mówiła Bryłka.

