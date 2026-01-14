"Wzywamy rząd". Konfederacja interweniowała w sprawie groźnej umowy

– Dzisiaj Konfederacja interweniuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zaskarżenia umowy Unia Europejska-Mercosur przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej – powiedziała na konferencji prasowej przed KPRM europoseł Konfederacji Anna Bryłka.

twitter

Przypomniała, że „polski rząd, przede wszystkim minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, ale też wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedzieli, że Polska zaskarży umowę do TSUE”.

– Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Ministrów i Rada Ministrów nie przyjęła żadnej uchwały, która miałaby obligować polski rząd do tego, aby taka skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynęła – podkreśliła.

Konfederacja interweniuje w sprawie umowy z Mercosur

Anna Bryłka zaznaczyła, że Konfederacja interweniuje „po to, aby dowiedzieć się, czy po pierwsze – taka skarga na pewno zostanie złożona, po drugie – jakiej treści będzie ta skarga, czy ona będzie dotyczyła tylko i wyłącznie samej umowy, treści umowy, czy też procedury ratyfikacji”.

– Wzywamy polski rząd, aby jak najszybciej przyjął uchwałę Rady Ministrów w sprawie zaskarżenia umowy z krajami Mercosur przed TSUE – mówiła europoseł Konfederacji.

Umowa z Mercosur. Państwa UE się zgodziły

W piątek państwa UE zgodziły się na zawarcie umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Przeciwko porozumieniu głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria. Belgia wstrzymała się od głosu. W piątek przyjęto też klauzulę ochronną do umowy z Mercosur we wzmocnionej wersji. Mechanizm będzie mógł prowadzić do wyłączenia preferencji celnych dla producentów z Mercosur, jeśli ceny produktów wrażliwych w UE spadną o 5 proc. lub jeśli na rynek trafi nagle zbyt duża ilość tych produktów.

Umowa z Mercosur ma zostać podpisana w sobotę. Umowa ma wprowadzić preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe z UE, takie jak samochody, maszyny czy leki.

Czytaj też:

"Został w skarpetkach". Współpracownik Nawrockiego uderza w TuskaCzytaj też:

Francuscy rolnicy kontynuują protesty. Kilkaset traktorów w Paryżu