Francuscy rolnicy kontynuują protesty. Kilkaset traktorów w Paryżu

Poprzednia duża demonstracja odbyła się 8 stycznia w stolicy. Wcześniej wielokrotnie rolnicy protestowali w różnych miejscach w kraju. Przepchnięcie umowa UE–Mercosur 9 stycznia nie powstrzymało rolników w dalszych staraniach. Na 20 stycznia planowana jest duża manifestacja pod siedzibą Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Kolejny protest rolników we Francji

Telewizja France24 poinformowała, że policja zidentyfikowała co najmniej 350 traktorów. Jedna grupa rolników udała się w kierunku Łuku Triumfalnego, a druga pojechała pod Palais Bourbon, siedzibę tamtejszego Zgromadzenia Narodowego. Protesty odbywają się również z pobliżu Quai d'Orsay, gdzie znajduje się siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji.

Celem demonstrantów jest wymuszenie na rządzie "konkretnych i natychmiastowych działań" mających na celu obronę suwerenności żywieniowej. "Musimy być bezpieczni na francuskim rynku. Francuska hodowla zwierząt musi zachować pierwszeństwo przed brazylijską" – mówił jeden z rolników, cytowany przez francuską telewizję.

Włochy mogły zablokować, ale poparły Mercosur

Przypomnijmy, że w Radzie Unii Europejskiej przeciw umowie handlowej z państwami Mercosur głosowały: Francja, Polska, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu. Nie wystarczyło to do stworzenia mniejszości blokującej.

Wejście Włoch do koalicji blokującej przesądziłoby o powstrzymaniu Mercosur. Rzym, mimo rozważania takiej opcji, nie zdecydował się na zablokowanie umowy.

W wymienionych państwach tych wielokrotnie odbywały się duże protesty rolników, ponieważ branża jest tam jeszcze w stanie funkcjonować. Rolnicy podkreślają natomiast, że przede wszystkim powinni protestować konsumenci, a szczególnie ci z miast, bo o ile rolnik będzie w stanie zapewnić sobie zdrową żywność, o tyle jeśli chodzi o konsumentów miejskich, z biegiem czasu będzie to znacznie trudniejsze, jeśli nie niemożliwe.

