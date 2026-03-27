Były premier Izraela wzywa Międzynarodowy Trybunał Karny do powstrzymania "żydowskich terrorystów"

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez brytyjski "The Guardian", Izrael od początku dekady nie ściga swoich obywateli za zabijanie palestyńskich cywilów na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Sytuacja skłoniła byłego premiera Ehuda Olmerta do wezwania Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) do interwencji, aby "uratować Palestyńczyków i nas (Izraelczyków)" przed przemocą osadników wspieranych przez państwo, prowadzoną przy współudziale, a czasami z udziałem policji i wojska.

"Postanowiłem nie tylko nie milczeć, ale zwrócić uwagę Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, aby podjął środki egzekucyjne i wydał nakazy aresztowania" – napisał Olmert w komentarzu dla "Guardiana".

"Żydowski terroryzm" na Zachodnim Brzegu

Dziesiątki byłych izraelskich dowódców sił bezpieczeństwa zażądało pilnych działań w celu powstrzymania "prawie codziennych" ataków na Palestyńczyków. W publicznym liście do obecnego dowódcy armii izraelskiej (IDF) ostrzegli, że brak walki z "żydowskim terroryzmem" stanowi egzystencjalne zagrożenie.

"Nie mówimy już o garstce łamiących prawo chuliganach. To zorganizowana działalność, w której uczestniczą czasami osoby w mundurach, strzelające do niewinnych ludzi i podpalające mienie oraz domy cywilów" – czytamy w liście.

Podpisało się pod nim dwóch byłych dowódców izraelskich sił zbrojnych (jeden z nich pełnił również funkcję ministra obrony), pięciu byłych szefów agencji wywiadowczych Mosadu i Szin Betu, a także czterech byłych komendantów policji.

Dramat palestyńskich cywilów

Według danych ONZ, od 2020 r. izraelscy żołnierze i osadnicy zabili co najmniej 1100 palestyńskich cywilów na okupowanym Zachodnim Brzegu, z czego co najmniej jedną czwartą stanowiły dzieci. Nikomu nie postawiono zarzutów w związku z żadną z tych śmierci.

Morderstwa, podpalenia, kradzieże i inne przestępstwa popełniane przez izraelskich osadników, w tym napaści na tle seksualnym, pozostają niemal całkowicie bezkarne.

Czytaj też:

