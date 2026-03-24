Żołnierze Izraela torturowali roczne dziecko na oczach ojca

Zbrodnię, do której doszło w pobliżu obozu dla uchodźców Al-Maghazi w centralnej części Strefy Gazy, opisuje "Daily Sabah", największy anglojęzyczny dziennik turecki, powołując się na palestyńską telewizję. Stacja wyemitowała nagranie pokazujące obrażenia dziecka po jego zatrzymaniu przez siły izraelskie (IDF).

Świadkowie twierdzą, że Karim i jego ojciec, Osama Abu Nassar, zostali ostrzelani w drodze po jedzenie. Mężczyznę zmuszono do pozostawienia 18-miesięcznego syna na ziemi i podejścia do wojskowego punktu kontrolnego, gdzie został rozebrany i przesłuchany.

Oparzenia od papierosów, rany kłute nogi. Zbrodnia Izraela

"Żołnierze torturowali dziecko na oczach jego ojca, m.in. przypalając mu nogę papierosami, kłując go i wbijając mu gwóźdź w nogę, co potwierdza raport medyczny. Napisano w nim, że chłopiec doznał oparzeń od papierosów oraz ran kłutych nogi spowodowanych gwoździem" – czytamy.

Dziecko zostało wypuszczone na wolność około 10 godzin później i przekazane rodzinie za pośrednictwem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Al-Maghazi, ale ojciec nadal przebywa w izraelskim areszcie. Bliscy zwrócili się do organizacji międzynarodowych z prośbą o interwencję i uwolnienie mężczyzny.

Kruchy rozejm w Strefie Gazy. Palestyńczycy ciągle są zabijani

Od października 2025 r., kiedy weszło w życie porozumienie o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem, w izraelskich atakach w Strefie Gazy zginęło co najmniej 677 Palestyńczyków, a 1813 zostało rannych – podaje "Daily Sabah", powołując się na gazańskie ministerstwo zdrowia.

Wojna w Strefie Gazy, która wybuchła w październiku 2023 r., w odwecie za atak Hamasu na Izrael, kosztowała życie ponad 72 tys. Palestyńczyków. Izraelska armia zrównała okupowane terytoria z ziemią, niszcząc ok. 90 proc. infrastruktury.