"Nie jest to droga obrońców zwykłych ludzi". Pełczyńska-Nałęcz ostro o odejściach z partii

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skomentowała falę odejść z ugrupowania po tym, jak została przewodniczącą ugrupowania. W ostatnich dniach z Polski 2050 odeszli m.in. poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska, europoseł Michał Kobosko oraz była wiceminister Anna Radwan-Röhrenschef. Odejścia nie wyklucza też Ryszard Petru.

"Idziemy w Polsce 2050 drogą wyrazistego centrum. Tak zadecydowali członkowie naszej partii. Ta droga wymaga odwagi, kręgosłupa i gotowości walki o dobro polskiej klasy średniej. To droga Rzeczpospolitej przeciwko Rzecz-lobbystów" – wskazuje minister funduszy.

"Tak dla ochrony praw mieszkańców, a nie wielkich firm nieruchomościowych. Tak dla rozwoju Polski Lokalnej, a nie tylko wielkich metropolii. Tak dla dostępnych mieszkań, przeciw dopłatom do banków i deweloperów. To tak dla podatków od gigantów cyfrowych i banków, a nie dla przerzucania obciążeń na pracowników, małych i mikroprzedsiębiorców. To tak dla ochrony polskiej przyrody, a nie do niszczenie jej w imię szybkich zysków. To też postawienie do pionu milionerów uciekających od finansowania Polski do fundacji rodzinnych" – wylicza Pełczyńska-Nałęcz.

"To jest nasze żółte DNA. Michał Kobosko i Ryszard Petru dawno idą inną drogą. I nie jest to droga obrońców spraw zwykłych ludzi" – podsumowała szefowa Polski 2050.

Zalewski odejście z Polski 2050? "Poważnie rozważam"

We wtorek rano wiceszef MON Paweł Zalewski przyznał, że zgadza się z motywami odejścia z Polski 2050 Michała Koboski. – Ja się z nim zgadzam i ja bardzo poważnie rozważam tego typu decyzję (o wyjściu z Polski 2050) – powiedział Paweł Zalewski w programie Onet Rano.

– Szczególnie muszę powiedzieć, że szalę przelała obrona kolegi Romowicza, który tworzył plany tak naprawdę zablokowania demokratycznych wyborów przewodniczącego partii. One zostały opublikowane przez media. Teraz dodatkowo został skazany wyrokiem za znieważenie i zniesławienie radnej w Ustrzykach Dolnych. Niestety jest bardzo silnie broniony przez kierownictwo partii i klubu – mówił dalej.

– Nie wyobrażam sobie dalszego funkcjonowania w tych warunkach. Jak mówię, decyzji jeszcze nie podjąłem, bo to jest poważna decyzja, natomiast bardzo poważnie ją rozważam – zaznaczył wiceminister.

