Tyle zarobiły banki. Miliardowe kwoty

"Wynik finansowy netto na koniec sierpnia 2025 r. wyniósł 33,5 mld zł. Wynik ten był wyższy o 4,5 mld zł (+15,5 proc. rok do roku) od wyniku osiągniętego na koniec sierpnia 2024 r. Wynik finansowy netto w ujęciu miesięcznym wyniósł w sierpniu 4,9 mld zł i był niższy o 0,1 mld zł (-2,2 proc. miesiąc do miesiąca) od wyniku osiągniętego w poprzednim miesiącu" – czytamy w prezentacji.

Na czym zarobiły banki? Są szczegółowe wyliczenia

W okresie styczeń-sierpień 2025 r. wynik z odsetek wyniósł 74 mld zł (+5,3 proc. rok do roku), zaś wynik z prowizji sięgnął 13,35 mld zł (+1,8 proc. rok do roku). Koszty działania wyniosły 36,53 mld zł (+9 proc. rok do roku).

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości) wyniosły 3,76 mld zł (-20,9 proc. rok do roku).

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec sierpnia br. wyniósł 15,7 proc. (wobec 15,82 proc. miesiąc wcześniej i 15,09 proc. rok wcześniej), a ROA sięgnął 1,32 proc. (wobec odpowiednio: 1,32 proc. i 1,25 proc.), wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła na koniec czerwca 3,67 proc. wobec 3,69 proc. miesiąc wcześniej i 3,8 proc. rok wcześniej, podano w prezentacji.

Co z obciążeniami przychodów operacyjnych? Podano wskaźnik

Wskaźnik obciążenia przychodów operacyjnych sektora bankowego kosztami (C/I) wyniósł na koniec czerwca 43,4 proc. wobec 43,3 proc. miesiąc wcześniej i 45,9 proc. rok wcześniej.

Na koniec czerwca 2025 roku wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora były na poziomie 21,4 proc. (TCR) i 20,2 proc. (T1), podała też Komisja.

Na koniec sierpnia 2025 roku działalność prowadziło: 29 banków komercyjnych, 488 banków spółdzielczych, 34 oddziały instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

