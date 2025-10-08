Tak inwestują zamożni Polacy. Ciekawe wyniki badania

Wśród ich inwestycji dominują nieruchomości w Polsce (65 proc.) i metale szlachetne (35 proc.).

"Większość zamożnych Polaków interesuje się finansami (78 proc.) i chce być maksymalnie zaangażowana w zarządzanie swoim majątkiem (72 proc.). Deklarują, że nie tylko znają się na zarządzaniu pieniędzmi, ale wręcz sprawia im to przyjemność. Co druga osoba twierdzi, że akceptuje duże ryzyko inwestycyjne. W tym kontekście może dziwić konserwatywny wybór produktów finansowych i inwestycyjnych, z których korzystają najbogatsi Polacy. Preferują bezpieczne formy lokowania kapitału – najczęściej sięgają po produkty oszczędnościowe (konta, lokaty), karty kredytowe i ubezpieczenia. Co drugi inwestuje w akcje, a co piąty korzysta z konta maklerskiego. Wśród inwestycji dominują nieruchomości w Polsce (65 proc.), metale szlachetne (35 proc.) oraz przedmioty o trwałej wartości, takie jak biżuteria czy zegarki (29 proc.)" – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi "Oblicza Polskiej Zamożności"

Te produkty finansowe wybierają zamożni Polacy

Z badania wynika też, że zamożni Polacy postrzegają siebie jako ekspertów w zarządzaniu finansami – w końcu udało im się zbudować bardzo duży majątek. Zarazem analiza ich stylu życia pokazuje, że są zapracowani i z trudem łączą życie zawodowe i prywatne. W tym kontekście nie dziwi fakt, że preferują bezpieczne i mało absorbujące produkty finansowe. Z usług doradców finansowych, którzy mogliby ich częściowo odciążyć w zarządzaniu majątkiem, korzysta zaledwie 41 proc. badanych, a z usług private banking – 2/3 z nich. Jako powód niekorzystania z tych usług najczęściej wskazują brak potrzeby, ale też niewiedzę – co piąty respondent nie wie o ich istnieniu, podano także.

"W badaniu ING Bank Śląski chciał zweryfikować popularne przysłowie, że pieniądze szczęścia nie dają. Dane jasno wskazują, że nie ma ono potwierdzenia w opiniach bogatych ludzi. Zamożni Polacy deklarują wysokie zadowolenie z życia (68 proc.) i optymistyczne nastawienie do przyszłości (71 proc.). Poziom szczęścia i pozytywne nastawienie rośnie wraz z wielkością majątku, wiekiem oraz jest bardziej charakterystyczne dla mężczyzn i przedsiębiorców" – czytamy także.

Próba została podzielona na dwie grupy dochodowe: zarabiające rocznie 240-600 tys. zł brutto oraz powyżej 600 tys. zł brutto. Osoby z rocznymi zarobkami 240-600 tys. to statystycznie osoby młodsze, przed 50. rokiem życia, najczęściej pracujące na umowie o pracę na stanowiskach specjalistów i menedżerów. Ponad połowa tej grupy deklaruje majątek przekraczający 1 mln zł. Z kolei w grupie o rocznych zarobkach przekraczających 600 tys. zł brutto dominują mężczyźni w wieku 35+, z przewagą osób starszych. Są świetnie wykształceni, co dziesiąty z tytułem doktora. Większość z nich od wielu lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Większość również jest w związkach małżeńskich, połowa z nich ma już dorosłe dzieci. Bogaci Polacy z obu grup majątkowych inwestują – aż 60 proc. respondentów deklaruje dochód pasywny pochodzący z inwestycji.

Jedna z propozycji dla klientów

ING zlecił kompleksowe badanie "Oblicza Polskiej Zamożności", aby lepiej zrozumieć potrzeby i perspektywy zamożnych klientów.

"Oferta Private Banking ING pozwala klientom łatwiej poruszać się w złożonym świecie inwestycji i dopasowywać rozwiązania do indywidualnych celów. Dzięki temu klient może nie tylko chronić wartość swojego majątku, ale zacząć go pomnażać w zdywersyfikowany sposób, co wcześniej mogło mu się wydawać zbyt czasochłonne. Zyskuje on także dostęp do zaawansowanych cyfrowych narzędzi inwestycyjnych, usług bankowych, ekspertyzy oraz wsparcia w optymalnym prowadzeniu swoich finansów, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa i komfortu w zarządzaniu całym majątkiem. Oprócz intuicyjnych rozwiązań cyfrowych w aplikacji bankowej ma dostęp do zespołu certyfikowanych doradców, którzy są dostępni w Centrach Private Banking, placówkach bankowych oraz przez połączenie wideo" – powiedziała wiceprezes odpowiedzialna za Pion Klientów Private Banking i Inwestycji Ewa Łuniewska, cytowana w materiale.

Badanie zostało zrealizowane przez agencje Metrix Lab i Research Collective. Składało się z modułu ilościowego (n=300), zrealizowanego w dniach 18 kwietnia-12 maja 2025 oraz jakościowego z wykorzystaniem technik projekcyjnych (n=20), zrealizowanego w dniach 26 czerwca -1 sierpnia 2025. Respondentami były osoby powyżej 18 r.ż. Połowa z zarobkami 240-600 tys. zł brutto rocznie, połowa z zarobkami ponad 600 tys. zł brutto rocznie.

