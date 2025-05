Czy Polacy posiadają oszczędności? Wyniki badań mogą zaskoczyć

Większość pieniądze trzyma na kontach oszczędnościowych i lokatach, wynika z badania zrealizowanego we współpracy Business Insider Polska, agencji badawczej Maison & Partners oraz przy strategicznym wsparciu PKO Banku Polskiego. Blisko połowa (46 proc.) badanych korzystała z produktów inwestycyjnych; 51 proc. przy decyzji inwestycyjnej chciałaby skorzystać z rekomendacji eksperta – np. pracownika banku.

Oszczędności Polaków

"80 proc. Polaków ma oszczędności, ale tylko 1/3 ma ich na tyle dużo, aby w razie potrzeby wystarczyły na więcej niż 5 miesięcy życia. […] Większość oszczędzających Polaków trzyma swoje środki na kontach oszczędnościowych i/lub lokatach" – czytamy w raporcie "Portret Finansowy Polaków", opartym na analizie 12 050 ankiet wypełnionych w lutym i marcu br. w całej Polsce, zebranych m.in. od czytelników Business Insider Polska.

"Doświadczeniem inwestycyjnym może się pochwalić 46 proc. Polaków. 38 proc. korzystało z kilku produktów inwestycyjnych, a 8 proc.: z wielu. Najpopularniejsze formy inwestycji: fundusze i waluty (40 proc.), obligacje (33 proc.), GPW (30 proc.)" – czytamy dalej.

Jak zaznaczono w raporcie, dominuje jednak ostrożność: 82 proc. Polaków woli bezpieczeństwo niż ryzyko. "Polacy zapytani o to, co zrobiliby z wolnymi 10 tys. zł, najczęściej deklarują, że... odłożyliby je" – czytamy w publikacji.

"51 proc. ogółu Polaków (a 58 proc. kobiet) w obliczu konieczności podjęcia decyzji inwestycyjnej, chciałaby skorzystać z rekomendacji eksperta – na przykład pracownika banku, zaś 37 proc. (a 46 proc. mężczyzn) polegałaby na własnym osądzie. Co ciekawe, na własnym osądzie częściej polegaliby też młodsi, tj. osoby poniżej 45. r.ż." – napisano w raporcie.

W co inwestują Polacy?

Najpopularniejszym produktem inwestycyjnym są w Polsce fundusze inwestycyjne (miało je 40 proc. ankietowanych).

"Podobną popularnością cieszy się inwestowanie w waluty. Co trzeci Polak nabył obligacje, a prawie co piąty – produkty strukturyzowane (np. lokatę strukturyzowaną). Najmniej popularne produkty inwestycyjne (zaledwie po 3 proc.) to dzieła sztuki oraz inwestycje w startupy" – wymieniono w materiale.

Z raportu wynika też, że 3 osoby na 4 wolą płatności bezgotówkowe: 66 proc. używa BLIK-a, a 45 proc. regularnie płaci zbliżeniowo za pomocą telefonu lub zegarka.

"Badanie pokazało, że Polacy coraz chętniej deklarują, że chcą oszczędzać, a niemal 40 proc. chciałoby inwestować. To optymistyczny sygnał, ponieważ zwraca uwagę, że zaczynamy myśleć o swoich pieniądzach nie tylko w perspektywie krótkookresowej – najbliższych wakacji czy kupna nowego sprzętu RTV. Połowa badanych deklaruje odłożenie dodatkowych pieniędzy na przyszłość. Dlatego bank musi dostarczać wiedzy, dać impuls i wspierać w doborze produktów, które pozwolą dobrze ulokować nadwyżki finansowe. To nasza ważna rola. Tym bardziej, że pieniądze nadal są tematem tabu w wielu polskich rodzinach. Ponad połowa chętnie skorzystałaby z możliwości rozmowy z pracownikiem banku, a PKO Bank Polski umożliwia to w największej sieci placówek własnych w kraju" – skomentował dyrektor Pionu Marketingu PKO BP Marcin Szymkowiak, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

