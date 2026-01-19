Awaria systemu BLIK. Kłopoty klientów

Jak podaje serwis Downdetector, do godziny około 12:30 odnotowano 244 zgłoszenia. Klienci skarżyli się głównie na problemy z przelewami. Użytkownicy zgłaszali również utrudnienia w działaniu niektórych aplikacji bankowych, takich jak np. mBank czy PKO BP.

Te przelewy są obecnie niedostępne

"Zgłoszenia napływają z wielu miast, w tym z Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Gdańska, a także Katowic, Łodzi i Szczecina" – informuje TVP Info.

Specjalny komunikat w sprawie sytuacji wydał mBank. "Obecnie, ze względów technicznych, przelew na telefon BLIK oraz przelew ekspresowy są chwilowo niedostępne. Nie zlecisz ich zarówno w serwisie transakcyjnym, jak i w aplikacji mobilnej. W tym czasie możesz bez przeszkód wykonać standardowy przelew" – czytamy w oświadczeniu.

Do tej pory nie wiadomo, co przyczyniło się do awarii. Operator systemu BLIK nie wydał jeszcze w tej sprawie oficjalnego komunikatu.

BLIK coraz popularniejszy

Użytkownicy BLIK-a zrealizowali łącznie 1 392 mln transakcji we wszystkich kanałach w I poł. 2025 r., czyli o 24 proc. więcej r/r, a ich wartość wyniosła 207,3 mld zł – o 31 proc. więcej r/r – poinformowała w sierpniu ubiegłego roku członkini zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności BLIK, Katarzyna Matuszczyk.

W tym czasie zrealizowano 661,6 mln płatności e-commerce (+22 proc. r/r) na kwotę 102,4 mld zł (+29 proc. r/r).

"Od początku tego roku do końca czerwca 2025 nasi użytkownicy blikiem płacili 1 400 mln razy, co oznacza wzrost niemal o 1/4 w porównaniu do pierwszego półrocza zeszłego roku. Oznacza to, że dzienny wolumen procesowany przez BLIK-a to prawie 8 mln transakcji dziennie" – powiedziała Katarzyna Matuszczyk podczas wideokonferencji.

