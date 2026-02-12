Polskie wątki w aferze Epsteina. Pierwsze działania zespołu Żurka

Zespół został skompletowany przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka i ma składać się z dwóch części: podzespołu analitycznego oraz śledczego.

Spotkanie organizacyjne

Podczas konferencji prasowej minister poinformował, że spotkanie miało charakter organizacyjny i dotyczyło zaplanowania dalszych działań. W pracach biorą udział przedstawiciele kilku resortów, a w skład części śledczej mają wejść prokuratorzy oraz przedstawiciele służb. Zespół śledczy będzie mógł wszczynać postępowania, prowadzić przesłuchania oraz występować do władz Stanów Zjednoczonych o przekazanie dokumentów w ramach międzynarodowej pomocy prawnej.

Polska planuje zwrócić się do strony amerykańskiej o udostępnienie wszystkich utajnionych materiałów dotyczących sprawy. Celem jest ustalenie, czy na terenie Polski dochodziło do handlu ludźmi, przestępstw pedofilskich oraz czy istnieją ofiary powiązane z tym procederem. Powołanie zespołu zapowiedziano na początku lutego. Jego pracami kieruje minister sprawiedliwości we współpracy z przedstawicielami resortu spraw wewnętrznych oraz służb specjalnych.

Mają sprawdzić, czy Polacy współpracowali z Epsteinem

Minister odniósł się również do pojawiających się w przestrzeni publicznej obaw, że napięcia dyplomatyczne między przedstawicielami władz Polski i USA mogą utrudnić uzyskanie dokumentów. Podkreślił jednak, że obowiązują odpowiednie procedury oraz umowy międzynarodowe regulujące współpracę śledczą i nie spodziewa się odmowy ze strony amerykańskich instytucji. W przypadku problemów Polska ma wykorzystywać kanały dyplomatyczne oraz nagłaśniać sprawę w oparciu o obowiązujące porozumienia.

Celem działań zespołu jest przede wszystkim sprawdzenie, czy w aferze występowały ofiary z Polski oraz czy osoby powiązane z Polską mogły czerpać z niej korzyści majątkowe. Pod koniec stycznia amerykański Departament Sprawiedliwości opublikował około trzech milionów stron dokumentów dotyczących sprawy Epsteina. W części z nich pojawiają się także wątki związane z Polską.

