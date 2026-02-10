Partnerka Epsteina złożyła Trumpowi propozycję. W zamian żąda ułaskawienia

Ghislaine Maxwell, 64-letnia Brytyjka, skazana w USA na 20 lat więzienia za współudział w handlu ludźmi w celach seksualnych w głośnej sprawie Jeffreya Epsteina, odmówiła w poniedziałek (9 lutego) odpowiedzi na pytania członków Izby Reprezentantów USA. Powołała się na Piątą Poprawkę do Konstytucji USA, która daje jej prawo do odmowy zeznań, jeśli mogłyby ją obciążyć.

Trump ułaskawi partnerkę Epsteina?

Jej adwokat, David Oscar Markus, zadeklarował, że Maxwell jest gotowa złożyć pełne i szczegółowe zeznania, które mogłyby "oczyścić" prezydenta USA Donalda Trumpa i byłego prezydenta USA Billa Clintona z jakichkolwiek powiązań z Epsteinem, jeśli Trump udzieli jej ułaskawienia.

Członkowie Kongresu – zarówno Republikanie, jak i Demokraci – wyrazili frustrację, że Maxwell warunkuje swoje zeznania ułaskawieniem, podkreślając, że nie jest jasne, czy taka oferta ma rzeczywistą wartość dla śledztwa.

Maxwell twierdzi, że może ujawnić "całą prawdę" o działalności Epsteina i o tym, kto był w nią zaangażowany, co miałoby potencjalnie oczyścić z podejrzeń m.in. Trumpa i Clintona.

Amerykańskie media zwracają uwagę, że Maxwell dotychczas nie ujawniła znaczących nowych faktów o wpływowych osobach i o tym, czy i jak duży mógł być ich udział w przestępczej działalności Epsteina.

Robert Maxwell i Mosad

Ojciec Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, magnat medialny, miał powiązania z izraelskim wywiadem. Stąd pojawiają się podejrzenia, że Epstein mógł działać na zlecenie Mosadu, choć z dokumentów ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości USA wynika, że Epstein miał kontakty ze służbami rosyjskimi.

– Coraz więcej ekspertów i komentatorów zakłada, że jest bardzo prawdopodobne, że była to przygotowana operacja rosyjskiego KGB, tzw. "honey trap", "słodka przynęta", pułapka zastawiona na elity świata zachodniego, głównie Stanów Zjednoczonych – mówił premier Donald Tusk we wtorek (3 lutego) przed posiedzeniem rządu.

Szef rządu zapowiedział, że powstanie zespół analityczny i być może będzie śledztwo w związku z polskimi wątkami w aferze Epsteina. Na czele zespołu stanie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

