Ujawniono szczegóły sekcji zwłok Epsteina. Niepublikowane wcześniej zdjęcia

Jak podaje BBC, dwadzieścia fotografii – z których wiele jest zbyt drastycznych, by je pokazać – znalazło się w odtajnionym raporcie FBI dotyczącym śmierci Epsteina w areszcie, a także w dokumentach z sekcji zwłok i wewnętrznych aktach więziennych.

Epstein został znaleziony martwy w swojej celi 10 sierpnia 2019 r., gdzie oczekiwał na proces. Przetrzymywano go w Metropolitan Correctional Center w Nowym Jorku pod zarzutami handlu ludźmi w celach seksualnych. Jego śmierć uznano za samobójstwo.

Jak wynika z dokumentów więziennych, w nocy z 9 na 10 sierpnia strażnicy nie przeprowadzili zaplanowanych kontroli o 03:00 i 05:00, a system kamer w oddziale miał w tym czasie nie działać. Ciało Epsteina odkryto dopiero podczas porannej kontroli.

Szczegóły sekcji zwłok Epsteina

Nieocenzurowane materiały, przeanalizowane przez BBC Verify, pokazują zbliżenia szyi Epsteina i widoczne oznaki obrażeń. Zawierają również szczegóły sekcji zwłok oraz raport psychologiczny dotyczący jego stanu psychicznego w dniach poprzedzających samobójstwo.

Kilka zdjęć przedstawia Epsteina leżącego na noszach, podczas gdy ratownicy próbują go reanimować. Są one datowane na 10 sierpnia 2019 r. godz. 06:49 czasu lokalnego – około 16 minut po tym, jak znaleziono go nieprzytomnego w celi. Dokładne miejsce wykonania fotografii nie jest jasne.

Nowe dokumenty i zdjęcia

Z analizy przeprowadzonej przez BBC wynika, że przed 30 stycznia, czyli przed dniem publikacji najnowszej transzy dokumentów ze sprawy Epsteina, w internecie nie istniały żadne wcześniejsze wersje tych materiałów.

Dziennikarze odnaleźli również inne dokumenty potwierdzające autentyczność fotografii, także udostępnione w aktach, w tym 89‑stronicowy raport z sekcji zwłok sporządzony przez Departament Sprawiedliwości (DoJ) i Biuro Głównego Lekarza Sądowego (OCME) w Nowym Jorku, a także e‑maile nowojorskiego biura FBI zawierające te same, ocenzurowane zdjęcia.

