Znakomite zawody polskich skoczków. Kolejny medal na igrzyskach

Polscy skoczkowie narciarscy – Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak – wywalczyli srebrny medal w olimpijskim konkursie duetów podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. To już czwarty krążek zdobyty przez reprezentantów Polski na tegorocznych igrzyskach.

kolejny medal na Igrzyskach w Mediolanie

Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce, ustępując jedynie Austriakom – Janowi Hoerlowi i Stephanowi Embacherowi. Brąz przypadł Norwegom: Johannowi Andre Forfangowi oraz Kristofferowi Eriksenowi Sundalowi.

Rywalizacja została przerwana po skoku Kacpra Tomasiaka w trzeciej serii z powodu pogarszających się warunków atmosferycznych. Ostateczne wyniki ustalono na podstawie dwóch rozegranych serii.

Dla 19-letniego Tomasiaka to już trzeci medal zdobyty na trwających igrzyskach – osiągnięcie bez precedensu w historii polskich skoków narciarskich. Jak podkreślił na antenie Polsat News dziennikarz Interii Sport Tomasz Kalemba, dotychczas najwybitniejsi polscy skoczkowie, Adam Małysz i Kamil Stoch, zdobywali podczas jednych igrzysk maksymalnie po dwa medale.

Tuż za podium uplasowali się Niemcy. Kolejne miejsca zajęli: Słoweńcy (5.), Japończycy (6.), Szwajcarzy (7.) oraz Amerykanie (8.).

W konkursie wystartowało 17 duetów. Dwanaście najlepszych zespołów awansowało do drugiej serii, a w trzeciej miało rywalizować osiem czołowych par.

Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim

19-letni Kacper Tomasiak został najmłodszym polskim medalistą w historii zimowych igrzysk, bijąc rekord Wojciecha Fortuny z 1972 r. W poniedziałek (9 lutego) podczas zawodów na normalnej skoczni w Predazzo Polak w drugiej serii poszybował na odległość 107 metrów, co pozwoliło mu wskoczyć na podium i zająć drugie miejsce.

Apoloniusz Tajner, były trener polskich skoczków, ocenił Tomasiaka jako fantastycznego zawodnika na dekady, podkreślając jego odporność psychiczną. 19-latek z Bielska-Białej w tym sezonie zadebiutował w Pucharze Świata.

Czytaj też:

Tomasiak zdobył drugi medal. Wielki sukces PolakaCzytaj też:

Polska afera na igrzyskach. Olimpijka płacze i oskarża kadrę