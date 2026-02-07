Skandal na ceremonii otwarcia igrzysk. Oto reakcja TVP

W piątek wieczorem odbyła się ceremonia otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan – Cortina 2026. Media społecznościowe obiegł krótki fragment z oficjalnej prezentacji reprezentacji Polski. Internauci zwrócili uwagę na słowa Piotra Sobczyńskiego, który wraz z Markiem Rudzińskim komentował ceremonię otwarcia na antenach TVP 1 i TVP Sport.

Podczas gdy Rudziński wspominał sukcesy polskich sportowców na zimowych igrzyskach, Sobczyński wypalił: – Ja powiem tylko, że w ceremonii otwarcia bierze udział minister sportu i turystyki, pan Jakub Rutnicki, który reprezentuje rząd podczas tych igrzysk. Przed ceremonią pan minister brał udział w spotkaniu z innymi ministrami sportu z całego świata. Były rozmowy na temat promocji naszej kandydatury do organizacji Letnich Igrzysk Olimpijskich.

Zabrakło jednak informacji, że w ceremonii otwarcia bierze też udział prezydent Karol Nawrocki.

TVP bagatelizuje sprawę

Po transmisji w sieci wybuchło spore poruszenie. Szczególnie zwolennicy PiS nie kryli oburzenia zachowaniem dziennikarzy TVP. O komentarz do sprawy redakcja Wirtualnej Polski poprosiła Jakuba Kwiatkowskiego, dyrektora TVP Sport. To właśnie on jest współodpowiedzialny za transmisje igrzysk olimpijskich.

– Nie oglądałem transmisji, ale rozmawiałem z komentatorami. Nie ma żadnego odgórnego zakazu pomijania tego czy innego polityka. Zresztą w transmisji łyżwiarstwa figurowego Przemysław Babiarz wspomniał o obecności Karola Nawrockiego na miejscu – stwierdził Kwiatkowski.

Nawrocki dopinguje polskich sportowców

Prezydent Karol Nawrocki już w piątek kibicował polskim sportowcom podczas pierwszych olimpijskich zmagań, w łyżwiarstwie figurowym. W czwartek głowa państwa uczestniczyła w obiedzie wydawanym przez przewodniczącą MKOl Kirsty Coventry. Wziął w nim także udział m.in. wiceprezydent USA J.D. Vance.

Na marginesie sportowej rywalizacji, prezydent Nawrocki spotkał się w Mediolanie z premier Włoch Giorgią Meloni. Rozmawiano o relacjach dwustronnych, w tym o współpracy wojskowej, bieżących kwestiach bezpieczeństwa oraz udziale Polski w pracach grupy G20.

