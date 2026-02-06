"Doskonały stan relacji". Spotkanie Nawrocki–Meloni w Mediolanie

Rozmowy odbyły się w siedzibie prefektury i towarzyszyły inauguracji XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Doskonały stan relacji dwustronnych

Według komunikatu włoskiego rządu, rozmowa potwierdziła doskonały stan relacji dwustronnych i solidność partnerstwa między Rzymem a Warszawą. Podczas spotkania pogłębiono kwestie współpracy w obszarze gospodarczo-handlowym oraz omówiono perspektywy dalszego jej wzmocnienia w sektorze przemysłu obronnego.

Premier Meloni zaznaczyła, że podczas rozmowy dużo czasu poświęcono najważniejszym bieżącym kwestiom międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego zaangażowania na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. Podkreślono również strategiczne znaczenie umacniania więzi transatlantyckich jako fundamentalnego filaru stabilności i bezpieczeństwa w obliczu obecnych globalnych wyzwań.

Rozmowa o współpracy wojskowej i bieżących kwestiach bezpieczeństwa

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że rozmowa dotyczyła także relacji dwustronnych, w tym współpracy wojskowej, bieżących kwestii bezpieczeństwa oraz udziału Polski w pracach grupy G20. Prezydent Nawrocki przekazał premier Meloni gratulacje w związku z organizacją XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Tego samego wieczoru oboje przywódcy wzięli udział w ceremonii otwarcia igrzysk na stadionie San Siro.

W czwartek wieczorem prezydent RP uczestniczył również w recepcji organizowanej przez przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Kirsty Coventry, podczas której rozmawiał z przywódcami, w tym z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, J.D. Vance'em.

Podczas pobytu w Mediolanie prezydent Nawrocki kibicował także polskim sportowcom, obserwując m.in. zawody w łyżwiarstwie figurowym. Na trybunach towarzyszył mu syn.

