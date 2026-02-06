Pół roku prezydentury Nawrockiego. Polacy wystawili mu ocenę

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP 6 sierpnia. Pracownia United Surveys postanowiła zapytać Polaków o to, jak oceniają pół roku jego urzędowania.

Polacy ocenili Nawrockiego

Jak wynika z badania, 51,1 proc. respondentów (z czego 26,7 proc. to oceny "zdecydowanie pozytywne", a 24,4 proc. "raczej pozytywne") dobrze ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego. Przeciwnego zdania jest 46,1 proc. badanych ("zdecydowanie negatywnie" ocenia Nawrockiego 29,4 proc., a "raczej negatywnie" – 16,7 proc.). Zdania w tej sprawie nie ma tylko 2,8 proc. ankietowanych.

Co nie dziwi, ocena prezydenta różni się od tego, na kogo głosują poszczególni respondenci. Wybory opozycji (PiS, Konfederacja) wystawili Nawrockiemu dobrą ocenę. Aż 90 proc. z nich pozytywnie oceniło prezydenta. Tylko 9 proc. ma o nim złe zdanie.

Z kolei głosujący na partie tworzące koalicję (KO, PSL, Polska 2050 i Lewica) oceniają Nawrockiego Negatywnie. 82 proc. z nich dało ocenę negatywną. 16 proc. badanych pozytywnie wypowiedziało się o prezydencie.

63 proc. wyborców innych partii pozytywnie oceniło Nawrockiego (30 proc. dało ocenę negatywną).

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 30.01-01.02.2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie n=1000 Polaków.

Nawrocki korzysta z prawa łaski

Kilka dni temu prezydent Nawrocki po raz pierwszy skorzystał z prawa łaski. Głowa państwa ułaskawiła trzy osoby. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wyjaśnił, że Nawrocki "kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa łaski". Osoby, które ułaskawił prezydent zostały skazane za: nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym; groźby karalne; oszustwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, pokrzywdzenie wierzycieli.

Wiadomo, że prezydent odmówił zastosowania tej prerogatywy wobec pięciu osób. Dodatkowo, głowa państwa zażądała od prokuratora generalnego Waldemara Żurka akt w czterech innych sprawach.

