Kogo ułaskawił prezydent Nawrocki? Są nowe, szczegółowe informacje

Prezydent Karol Nawrocki po raz pierwszy skorzystał z prawa łaski. Głowa państwa ułaskawiła trzy osoby. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wyjaśnił, że Nawrocki "kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa łaski". Osoby, które ułaskawił prezydent zostały skazane za: nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym; groźby karalne; oszustwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, pokrzywdzenie wierzycieli.

Wiadomo, że prezydent odmówił zastosowania tej prerogatywy wobec pięciu osób. Dodatkowo, głowa państwa zażądała od prokuratora generalnego Waldemara Żurka akt w czterech innych sprawach.

Kogo ułaskawił prezydent Nawrocki?

"Super Express" dotarł do nowych, szczegółowych informacji dotyczących ułaskawionych. "Pierwsza osoba została skazana za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Prezydent zastosował warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby. Kluczowe czynniki to bardzo trudna sytuacja zdrowotna osoby skazanej, jej zaawansowany wiek, wyrażenie skruchy, przeproszenie pokrzywdzonych, incydentalny charakter czynu, pozytywna opinia środowiskowa. Według naszych informacji, jest to 85-letnia, schorowana wdowa, która sprzedała mieszkania, wyraziła skruchę i nie była wcześniej karana" – opisała gazeta.

Druga osoba była skazana za groźby karalne. Prezydent darował jej karę pozbawienia wolności, uzasadniając to sytuacją zdrowotną, wiekiem, odległym terminem popełnienia czynu oraz przestrzeganiem prawa po wyroku. Wiadomo, że chodzi o mężczyznę po wypadku, chorego na nowotwór.

Trzecia osoba była skazana za oszustwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach i pokrzywdzenie wierzycieli. Prezydent warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności i oddał skazanego pod dozór kuratora na wyznaczony okres próby. Decyzja ta wynikała m.in. z trudnej sytuacji rodzinnej mężczyzny, opiekującego się ciężko chorą na raka żoną i wychowującego dwoje dzieci.

Jak podkreślił "SE", wszystkie wnioski o ułaskawienie, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Karola Nawrockiego, były wcześniej zarekomendowane przez ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara.

