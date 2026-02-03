Kogo ułaskawił prezydent? Zaskakujące ustalenia

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował, że głowa państwa po raz pierwszy skorzystała z prawa łaski. Rafał Leśkiewicz przekazał, że 2 lutego prezydent RP podpisał postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec trzech osób. Podejmując decyzje Karol Nawrocki "kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa łaski". Osoby, które ułaskawił prezydent zostały skazane za: (1.) nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, (2.) groźby karalne, (3.) oszustwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, pokrzywdzenie wierzycieli.

Kogo ułaskawił Nawrocki?

Natychmiast pojawiły się spekulacje, że ułaskawienie dotyczy m.in. działacza opozycji w PRL, obecnie sympatyka PiS Adama Borowskiego, któremu sprawę wytoczył poseł KO Roman Giertych oraz Izabeli M., emerytki z Torunia, która została skazana w sprawie wytoczonej przez Jerzego Owsiaka.

Tymczasem "Rzeczpospolita" ustaliła, że pierwsze trzy decyzje prezydenta Karola Nawrockiego o zastosowaniu prawa łaski nie dotyczą Izabeli M. ani Borowskiego. "Jak wynika z informacji przekazywanych przez Kancelarię Prezydenta – prawo łaski zastosowano wobec osób, co do których prezydent zażądał opinii prokuratora generalnego, a w sprawach Izabeli M. i Adama Borowskiego takich opinii nie było" – czytamy. – W przypadku sprawy pani Izabeli M. wyrok zapadł zaledwie kilka dni temu i jest nieprawomocny. W przypadku pana Borowskiego nie opiniowaliśmy wniosku dotyczącego tej osoby – podkreśla w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prok. Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego.

Prawo łaski

Od 2015 roku, czyli przez 10 lat kadencji, Andrzej Duda ułaskawił 146 osób. 970 osobom odmówiono prawa łaski. Najwięcej osób ułaskawił urzędujący przez dwie kadencje Aleksander Kwaśniewski – 4302 osoby. Odmów ułaskawień wydał 2639. Lech Wałęsa, który był prezydentem przez jedną kadencję, zastosował prawo łaski wobec 3454 osób. Odmówił prawa łaski w 444 przypadkach. Bronisław Komorowski (jedna kadencja) ułaskawił 360 osób, odmówił tego 1544 osobom. Lech Kaczyński (jedna kadencja) ułaskawił 201 osób i wydał 913 odmów ułaskawień.

