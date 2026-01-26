Bogucki: Murem za Borowskim

Przypomnijmy, że Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, szef warszawskiego Klubu "Gazety Polskiej", został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności w sprawie z prywatnego aktu oskarżenia, który wytoczył mu Roman Giertych. Wyrok dotyczy wypowiedzi Borowskiego sprzed ponad roku, która padła na antenie Telewizji Republika. – Widzimy mecenasa – jednego z wielu oczywiście, bo ten zawód się zdegenerował – który z przestępcami współpracuje – mówił.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia II Wydział Karny uznał, że słowa te naruszyły art. 212 par. 2 Kodeksu karnego (zniesławienie). Wcześniej Borowski został zobowiązany do przeproszenia Giertycha, czego nie zrobił.

Szef Klubu "Gazety Polskiej" w Warszawie ma 70 lat, jest po udarze i choruje na nowotwór. Wyrok sądu wywołał ogromne poruszenie, przede wszystkim wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. W obronie Borowskiego stanęli m.in. prezes tej partii Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, były szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz europoseł Piotr Müller.

Bogucki: Nie złamią go

Szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym wyraził solidarność z Borowskim. Zbigniew Bogucki napisał, że spotkał się z opozycjonistą.

#MuremZaBorowskim Dzisiaj spotkałem się w Kancelarii Prezydenta RP z Panem Adamem Borowskim – człowiekiem wyjątkowym i wielkim polskim patriotą. Nie złamała go komuna i nie pozwolimy by złamali go teraz" – napisał Bogucki na swoim koncie na platformie X.

twitter

Jak donoszą media, Adam Borowski może być pierwszą osoba ułaskawioną przez prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent określił Borowskiego jako "bardzo odważnego człowieka, który zawsze stawał po stronie Polski".

Czytaj też:

Frasyniuk w obronie Borowskiego. "Nie zamierzamy milczeć"