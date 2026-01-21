"Więzienie za poglądy?". Kaczyński: Zasłużony działacz ma trafić do więzienia!

Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, szef warszawskiego Klubu "Gazety Polskiej", został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności w sprawie z prywatnego aktu oskarżenia, który wytoczył mu Roman Giertych. Wyrok dotyczy wypowiedzi Borowskiego sprzed ponad roku na antenie TV Republika. – Widzimy mecenasa – jednego z wielu oczywiście, bo ten zawód się zdegenerował – który z przestępcami współpracuje – mówił.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia II Wydział Karny uznał, że słowa te naruszyły art. 212 par. 2 Kodeksu karnego (zniesławienie). Wcześniej Borowski został zobowiązany do przeproszenia Giertycha, czego nie zrobił. Szef Klubu "Gazety Polskiej" w Warszawie ma 70 lat, jest po udarze i choruje na nowotwór.

Kaczyński: Powrót do praktyk rodem z czasów PRL-u

"Więzienie za poglądy? To nie historia – to rzeczywistość w Polsce Anno Domini 2026. Adam Borowski – zasłużony działacz opozycji antykomunistycznej, społecznik – ma trafić do więzienia! To wyraźny powrót do praktyk rodem z czasów PRL-u" – skomentował w środę za pośrednictwem platformy X prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

"Legenda Solidarności – Adam Borowski – jest dziś celem politycznej nagonki i zemsty Tuska i Giertycha. Zamiast państwa prawa mamy kpinę ze sprawiedliwości! Ale prawda się obroni i wygra! Brońmy wolności słowa!" – wezwał były premier Mateusz Morawiecki.

"Adam Borowski, działacz podziemnej Solidarności, w stanie wojennym skazany na więzienie za walkę o wolną Polskę. W wolnej Polsce… skazany przez »wolne« sądy na więzienie za głoszenie swoich poglądów. Gorzka ta nasza historia. Adam jesteśmy z Tobą!" – napisał były szef MSWiA Mariusz Kamiński.

"Niebywałe! Legenda opozycji, Adam Borowski skazany na pół roku bezwzględnego więzienia za krytykę Romana Giertycha. Tak wygląda dziś »demokracja walcząca«, skazywanie osób, które walczyły o naszą wolność. Jesteśmy z Panem, Panie Adamie!" – przekazał europoseł PiS Piotr Müller.

