"Polska głównym beneficjentem". Minister o SAFE

Propozycja dotycząca Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE została przedłożona przez Ministra Obrony Narodowej.

Projekt umożliwi Polsce wykorzystanie pieniędzy z unijnego programu przeznaczonego na rozwój bezpieczeństwa i obronności. Polska złożyła wniosek o pożyczkę w wysokości prawie 200 mld zł.

"Nowe przepisy tworzą jasne zasady pozyskiwania, zarządzania i wydatkowania tych środków, przy zachowaniu kontroli finansów publicznych i wymogów UE. SAFE to program wspierający inwestycje w europejski przemysł obronny. Polska złożyła wniosek o pożyczkę w wysokości ponad 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Blisko 80 proc. tej kwoty ma trafić do polskiej zbrojeniówki. Nasz kraj jest głównym beneficjentem programu SAFE" – czytamy w komunikacie.

Domański o SAFE: Chcemy rozwoju potężnego przemysłu obronnego

Do projektu odniósł się w czwartek na antenie TVP Info minister finansów Andrzej Domański.

– Na programie SAFE skorzysta przede wszystkim polski przemysł. Ponad 80 proc. wydatków w ramach programu SAFE zrealizujemy w Polsce, wśród firm, które produkują w Polsce, które tutaj generują miejsca pracy, które tutaj płacą podatki, które tutaj przynoszą często najbardziej zaawansowane technologie – mówił szef resortu finansów.

Jak zaznaczył Domański, rządzący chcą, by "w Polsce rozwijał się potężny przemysł obronny i chcemy tego z dwóch powodów". – Po pierwsze, bo chcemy oczywiście, aby te kluczowe komponenty naszego uzbrojenia były produkowane w Polsce. Drugi aspekt jest taki, iż oczywiście chcemy, aby ten przemysł stanowił kolejny silnik napędowy polskiej gospodarki – podkreślił.

Szef klubu PiS: Jedno mnie niepokoi

Do projektu odniósł się w środowej rozmowie na antenie RMF FM szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Były minister obrony narodowej zaznaczył, że bardzo szybkie tempo procedowania ustawy wprowadzającej program SAFE nie jest dobre. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że jego ugrupowanie będzie starało się, aby w ustawie znalazł się zapis ws. przeznaczenia 89 proc. pieniędzy z programu do polskiej zbrojeniówki.

– Przejrzałem ten projekt i jedno mnie niepokoi, że nie ma klarownego przepisu dotyczącego tego, że nie spoza 29. części budżetu państwa, czyli nie spoza budżetu MON, będzie spłacana ta pożyczka – zauważył Błaszczak.

Polityk wskazał również zasadę warunkowości. – TSUE może orzec, że jesteśmy zbyt mało gorliwi, jeśli chodzi o religię klimatyczną – przestrzegał szef klubu parlamentarnego PiS. – Tu jest problem, który może doprowadzić do bankructwa Ministerstwa Obrony Narodowej, bo oprócz religii klimatycznej, mamy pakt migracyjny i wszystkie te szaleństwa – dodał.

