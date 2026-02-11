"MON zbankrutuje w ciągu dwóch lat". Polityk ostrzega

Projekt, przedłożony przez ministra obrony narodowej, umożliwi Polsce wykorzystanie pieniędzy z unijnego programu przeznaczonego na rozwój bezpieczeństwa i obronności. Polska złożyła wniosek o pożyczkę w wysokości prawie 200 mld zł.

"Nowe przepisy tworzą jasne zasady pozyskiwania, zarządzania i wydatkowania tych środków, przy zachowaniu kontroli finansów publicznych i wymogów UE. SAFE to program wspierający inwestycje w europejski przemysł obronny. Polska złożyła wniosek o pożyczkę w wysokości ponad 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Blisko 80 proc. tej kwoty ma trafić do polskiej zbrojeniówki. Nasz kraj jest głównym beneficjentem programu SAFE" – czytamy w komunikacie KPRM.

Błaszczak: Jedno mnie niepokoi. Padły słowa o "religii klimatycznej"

Do projektu odniósł się w rozmowie z RMF FM szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Były minister obrony narodowej zaznaczył, że bardzo szybkie tempo procedowania ustawy wprowadzającej program SAFE nie jest dobre. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że jego ugrupowanie będzie starało się, aby w ustawie znalazł się zapis ws. przeznaczenia 89 proc. pieniędzy z programu do polskiej zbrojeniówki.

– Przejrzałem ten projekt i jedno mnie niepokoi, że nie ma klarownego przepisu dotyczącego tego, że nie spoza 29. części budżetu państwa, czyli nie spoza budżetu MON, będzie spłacana ta pożyczka – zauważył Błaszczak.

Polityk wskazał również zasadę warunkowości. – TSUE może orzec, że jesteśmy zbyt mało gorliwi, jeśli chodzi o religię klimatyczną – przestrzegał szef klubu parlamentarnego PiS. – Tu jest problem, który może doprowadzić do bankructwa Ministerstwa Obrony Narodowej, bo oprócz religii klimatycznej, mamy pakt migracyjny i wszystkie te szaleństwa – dodał.

PiS złoży poprawkę do projektu ws. SAFE

Mariusz Błaszczak – nawiązując do posiedzenie RBN – wskazał, że "wątpliwości pozostały ws. tego, co w tym projekcie się znalazło".

– Z mojego punktu widzenia, jako byłego szefa MON, wątpliwości budzi to, że zapisano, iż ta pożyczka będzie spłacana z budżetu państwa, co nie oznacza tego, że nie będzie z części MON-owskiej. Jeśli będzie z części MON-owskiej, to ministerstwo zbankrutuje w ciągu dwóch lat – tłumaczył parlamentarzysta.

Jak zapowiedział polityk, Prawo i Sprawiedliwość złoży poprawkę w tej sprawie. – Czeka nas jeszcze analiza tego projektu. Warunkowość powinna być wykluczona i w tej sprawie również poprawkę złożymy – podkreślił.

Czytaj też:

Nowy spot KO. Pożyczka przedstawiona jako "europejskie pieniądze"Czytaj też:

"Jedno wielkie oszustwo". Były wiceszef MON: Polacy są wprowadzani w błąd