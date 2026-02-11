Nowy spot KO. Pożyczka przedstawiona jako "europejskie pieniądze"

W środę politycy Koalicji Obywatelskiej publikują w sieci nowy spot dotyczący "instrumentu finansowego" SAFE. Pełna nazwa to Instrument na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy. Zasadniczo mechanizm jest podobny do Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

W trwającym prawie 50 sekund materiale ponownie nie przedstawiono istotnej informacji, o której powinni wiedzieć polscy obywatele. Nie wspomniano o tym, że mowa jest o zaciągniętej przez rząd polski pożyczce rozłożonej dla Polaków do spłaty na około 45 lat. SAFE przedstawiono jako "europejskie pieniądze".

KO: SAFE – europejskie pieniądze, polskie bezpieczeństwo

W spocie wskazano przykładowy sprzęt, jaki ma zostać sfinansowany z unijnego programu, z którego Polska otrzyma w formie pożyczki 44 miliardy euro, czyli około 185 miliardów złotych.

Środki mają zostać przeznaczone między innymi na inicjatywę "Tarcza Wschód" nakierowaną na odstraszanie ewentualnych agresorów i obronę granic państwa przed zagrożeniami hybrydowymi, a także na systemy dronowe i przeciwdronowe oraz na nowoczesny sprzęt militarny dla Wojska Polskiego.

Narrator mówi, że SAFE to także wsparcie dla policji, służb czy SOP. – To cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja w obronności, projekty kosmiczne i bezpieczny Bałtyk. To inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy i rozwój gospodarki. Europejskie pieniądze, polskie bezpieczeństwo – słyszymy w nagraniu.

Przypomnijmy, że rządzący zapewniają, że ponad 80 procent środków otrzymanych w ramach SAFE zostanie wydana w polskim przemyśle zbrojeniowym.

