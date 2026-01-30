Podpisano umowę na system antydronowy dla Wojska Polskiego

Umowa została podpisana w obecności między innymi premiera Donalda Tuska i wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniak-Kamysza. W trakcie uroczystości w zakładach wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółki PIR-Radwar, kontrakt zawarły: odpowiadająca za zakup sprzętu dla wojska Agencja Uzbrojenia i konsorcjum złożone z PGZ, APS i norweskiego Kongsberga.

System SAN, którego dostawy dotyczy umowa – to przeciwlotniczy kompleks przystosowany przede wszystkim do zwalczania dronów. Będzie się on składał z tzw. modułów bateryjnych systemów przeciwlotniczych, umożliwiających zwalczanie bezzałogowych systemów powietrznych. Plan zakłada, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w dwa lata. Według nieoficjalnych informacji, koszt programu ma wynieść około 15 mld złotych.

Polska buduje wielowarstwowy system obrony. San ma być elementem

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, system San będzie uzupełnieniem powstającego wielowarstwowego systemu obrony powietrznej, w skład którego wchodzą program Wisła z amerykańskimi systemami średniego zasięgu Patriot, program Narew oparty na brytyjskich pociskach przeciwlotniczych krótkiego zasięgu (ok. 20 km) typu CAMM, oraz program tzw. bardzo krótkiego zasięgu Pilica i Pilica+, oparty o polskie działka przeciwlotnicze, rakiety Grom i Piorun, a w przyszłości także pociski CAMM.

Jedna bateria systemu San ma być złożona z trzech plutonów ogniowych i plutonu wsparcia. Resort obrony opisuje, że każdy z plutonów ogniowych będzie posiadał pełne zdolności do samodzielnego wykrywania, śledzenia, identyfikacji celów powietrznych oraz ich zwalczania.

Systemy antydronowe

Tworzenie systemów dronowych wynika z szybkiej ewolucji pola walki, polegającej na masowym stosowaniu dronów, co obserwujemy w wojnie Rosji z Ukrainą. Wojskowi analitycy wskazują, że istotne jest zapewnienie odpowiedniej gamy sensorów – w tym radarów, kamer, ale także np. czujników nasłuchujących głośnego dźwięku silnika nadlatującego drona.

Rozwijane systemy antydronowe stosują rozmaite metody w zakresie zwalczania wrogich obiektów bezzałogowych. Możliwe jest nie tylko zestrzelenie drona pociskiem z działka przeciwlotniczego lub rakietą, ale również zakłócanie łączności drona, zwalczanie ich laserem czy nawet – w przypadku mniejszych dronów – łapanie ich w wystrzeloną sieć, co stosują u siebie Ukraińcy.