Saryusz-Wolski o pożyczce SAFE: Podwójny Nelson dla Polski

Instytut Ordo Iuris przygotował ważną analizę poświęconą unijnemu "Rozporządzeniu SAFE", ustanawiającemu instrument finansowego wspierania państw członkowskich w zakresie wydatków na obronność i zakupy wojskowe. Analiza została zatytułowana "Nowy mechanizm finansowania obronności w Unii Europejskiej. Kolejne narzędzie wywierania wpływu na państwa członkowskie?". Z analizy wynika między innymi, że Komisja Europejska będzie mogła wstrzymywać Polsce wypłaty transz pożyczki podobnie, jak było to robione z pożyczką na realizację Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Z tytułu nowej pożyczki Polacy będą mieli do spłaty 185 miliardów złotych. Tymczasem pożyczki SAFE nie wzięły Niemcy. Te i inne pytania zostały postawione jedynie w nielicznych mediach, podczas gdy w przekazie mainstreamu nie ma praktycznie żadnej dyskusji o tym, czy rząd Donalda Tuska postąpił w tej sprawie właściwie.

Saryusz-Wolski: Podwójny Nelson dla Polski zawarty w unijnym programie SAFE

Jeden z najbardziej doświadczonych i obeznanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej polskich polityków, Jacek Saryusz-Wolski, ocenił, że w istocie w unijnym programie na Polskę został założony podwójny Nelson.

Podwójny nelson to termin pochodzący ze sztuki walki. Jest to technika polegająca na chwytaniu przeciwnika z tyłu obiema rękami, wsuwając je pod jego pachy i splecając palce na karku, uniemożliwiając mu ruch i często służąc do obalenia. Zastosowana skutecznie często pozwala na wygranie walki.

Mechanizm warunkowości. UE będzie mogła wstrzymywać transze pożyczki

Saryusz-Wolski wskazał, że SAFE "NARZUCA POLSCE model uzbrojenia, sprzeczny z już dokonanym wyborem, jakim jest systemowo sprzęgnięty sprzęt od głównego gwaranta bezpieczeństwa Polski, tzn. amerykański i pochodny [Korea PD.]", a także "STWARZA NIEBEZPIECZNE RYZYKO DYSKRECJONALNEGO I POLITYCZNIE MOTYWOWANEGO WSTRZYMANIA WYPŁATY ŚRODKÓW".

"[...] wynikające zarówno z szerokiego zakresu Rozporządzenia o Warunkowości, jak i z wyraźnego odesłania zawartego w preambule Rozporządzenia SAFE. Oznacza to, że wypłata środków z SAFE może zostać wstrzymana nie tylko z powodów technicznych czy finansowych, lecz również w związku z wydaną przez instytucje unijne oceną stanu PRAWORZĄDNOŚCI w Polsce" – wskazuje na kluczowy fragment analizy prawnej Ordo Iuris.

Polska zaciąga olbrzymi dług. Kilka niewygodnych pytań o SAFE

Pieniądze z unijnego programu SAFE. Ważna obietnica wiceministra




