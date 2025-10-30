TVP dogadała się z ludźmi Trzaskowskiego. Ujawniono dokumenty

Do faktur i umów zawartych przez komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego w czasie tegorocznej kampanii wyborczej dotarli dziennikarze portalu Niezależna.pl i "Gazety Polskiej Codziennie". Jak podkreślają, natrafili "na wiele bulwersujących spraw".

Sztab Trzaskowskiego podpisał umowę z telewizją publiczną już 24 lutego 2025 roku. "Ze strony nadawcy widnieją pod nią podpisy Grzegorza Sajóra – dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i jego zastępcy Rafała Kwiatkowskiego. Ze strony komitetu – jego pełnomocnik finansowy Łukasz Pawełek" – czytamy na portalu Niezależna.pl.

Tak wyglądała umowa sztabu Trzaskowskiego z TVP

Zgodnie z umową, TVP jako producent sygnału i realizator wydarzeń z udziałem kandydata Koalicji Obywatelskiej udzieliła zgody na "eksploatację transmisji na żywo z wystąpień i spotkań od 10 lutego do 30 maja 2025 roku". Na mocy porozumienia telewizja publiczna zgodziła się na wykorzystanie transmisji m.in. we wszystkich mediach społecznościowych kandydata Koalicji Obywatelskiej. Jak zaznaczono w dokumencie, komitet wyborczy Trzaskowskiego uzyskał "prawo do korzystania z transmisji w czasie rzeczywistym i z opóźnieniem na terytorium Polski i na świecie" oraz "prawo do dokonywania skrótów".

Jak zaznaczają dziennikarze Niezależnej.pl i "Gazety Polskiej Codziennie", "stawki za to, że komitet wyborczy może w pełni, na zasadzie licencji, korzystać z owoców pracy dziennikarzy TVP, operatorów kamer, dźwiękowców, wozów transmisyjnych wysyłanych na każde spotkanie i konwencję Trzaskowskiego są rażąco niskie". Chodzi o kwotę 2 tys. zł netto plus podatek VAT za każde wydarzenie. Obie strony jako maksymalny limit wartości umowy wskazały kwotę 147 600 zł brutto.

Porozumienie ws. debaty w Końskich. TVP milczy

Reporterzy zwrócili szczególną uwagę na kwiecień, czyli miesiąc, w którym odbyła się debata w Końskich. "W całym miesiącu TVP w likwidacji zrealizowała 21 wydarzeń z udziałem Trzaskowskiego, każde do wykorzystania przez jego KW na zasadzie licencji za 2 tys zł" – czytamy. Na wspomnianej liście znajdują się Końskie. W mailu z 12 maja br. figurują z dopiskiem "debata".

Dziennikarze skierowali w tej sprawie pytania do różnych organów. "O ustosunkowanie się do całej sytuacji zwróciliśmy się także do TVP w likwidacji, którą zapytaliśmy m.in. czy tego typu umowa została podpisana jeszcze z jakimś innym komitetem, a także poprosiliśmy o szczegóły realizacji wspomnianej debaty w Końskich" – relacjonują. Choć wskazali termin na odpowiedź, nie było żadnej reakcji ze strony przedstawicieli telewizji publicznej.

