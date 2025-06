Pierwsze zawiadomienia ws. kampanii Trzaskowskiego. Poważne oskarżenia

O możliwości złamania prawa poinformowali w mediach społecznościowych biznesmen Radosław Tadajewski i jego pełnomocnik, mec. Bartosz Lewandowski.

"Składam 4 zawiadomienia do prokuratury w związku z: nielegalnym finansowaniem kampanii Koalicji Obywatelskiej w 2023, nielegalnym finansowaniem kampanii Rafała Trzaskowskiego w 2025, kupowaniem głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przez Romana Szełemeja (członka Platformy Obywatelskiej, Prezydenta Wałbrzycha), nielegalnym finansowaniem kampanii Rafała Trzaskowskiego przez TVP w Likwidacji" – czytamy we wpisie Tadajewskiego na portalu X.

– Kampania prezydencka w wielu ludziach wyzwoliła gniew. We mnie też. Przez lata czytałem w Onecie o sobie jako czarnym charakterze. Te same metody zastosowano przeciwko kandydatom konserwatywnym. Nie zgadzam się na to. Użyję wszelkich dostępnych obywatelowi Polski narzędzi, aby wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości obecnego rządu i jego popleczników w mediach – mówi portalowi DoRzeczy.pl biznesmen. – Raport OBWE i zawiadomienia do prokuratury to dopiero początek… – dodaje.

Tadajewski: Bezprecedensowa kampania oszczerstw

Jak podkreśla przedsiębiorca, "po bezprecedensowej kampanii oszczerstw motywowanych politycznie skierowanych przeciwko Karolowi Nawrockiemu, Sławomirowi Mentzenowi, Jarosławowi Kaczyńskiemu i całemu obozowi konserwatywnemu czara goryczy się przelała". "Przyszła pora na bardziej stanowcze działania. Przyszła pora na ukaranie winnych" – pisze Tadajewski i jak zaznacza: "miejsce przestępców jest w więzieniu, a nie mediach i polityce".

"Użyję wszelkich dopuszczalnych przez prawo krajowe i EU środków, swoich kompetencji i zasobów żeby winni opisanych na wstępie przestępstw ponieśli adekwatną karę. Nie zatrzyma tego ani politycznie sterowana prokuratura, ani brudne działania Onet, TVN24 czy TVP w Likwidacji (jak te opisane w raporcie OBWE)" – czytamy we wpisie.

Radosław Tadajewski zwraca się również bezpośrednio do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. "(…) pomimo tego, że niektóre z zawiadomień mają po kilkaset stron- podeślę Ci kopię do biura. Pewnie będziesz chciał pokazać swoim mocodawcom" – czytamy.

twitter

Mec. Lewandowski: To niedopuszczalne w demokratycznych standardach

Do sprawy odniósł się również mec. Bartosz Lewandowski.

"W imieniu p. Radka Tadajewskiego kierujemy pierwsze zawiadomienia o możliwości przestępstwa do Prokuratury w związku ze wsparciem kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego, które stanowiły ingerencję w demokratyczny proces wyborczy" – pisze adwokat na portalu X.

Jak podkreśla, "finansowe wsparcie kampanii, przy wykorzystaniu podmiotów zagranicznych, miało miejsce nawet po ujawnieniu tego faktu przez dziennikarzy śledczych".

"Okazało się, że nie jest to wyjątek i tego rodzaju praktyki miały także miejsce w roku 2023 r. w trakcie wyborów parlamentarnych" – czytamy we wpisie.

"Ponadto w wywiadzie udzielonym 30 maja 2025 r. dla TV Wałbrzych oraz w materiale wideo opublikowanym na YouTube, obecny Prezydent Wałbrzycha p. Roman Szełemej należący do partii Platforma Obywatelska zadeklarował, że w razie zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, mieszkańcy Wrocławia otrzymają dwa dni darmowego wstępu do Zamku Książ – instytucji zarządzanej przez gminną spółkę miejską, co wskazuje na możliwość popełnienia czynu zabronionego z art. 250a § 2 KK" – tłumaczy mec. Bartosz Lewandowski.

"Niedopuszczalne jest bowiem w demokratycznych standardach kampanii wyborczej oferowanie określonych korzyści (np. zwolnień z opłat) w zamian za głosowanie w określony sposób" – dodaje.

Co znajdzie się w zawiadomieniu?

Jak podkreśla pełnomocnik Radka Tadajewskiego, "zawiadomienie skierowane do Prokuratury będzie również obejmowało wątpliwości dotyczące wsparcia udzielonego przez media publiczne komitetowi wyborczemu Rafała Trzaskowskiego podczas organizacji słynnej debaty w Końskich 11 kwietnia 2025 r.". "Wiele wskazuje na to, że koszty tego wydarzenia (w tym koszty np. emisji sygnału) poniosła spółka publiczna, a tym samym działania te można rozpatrywać nie tylko z punktu widzenia przepisów dot. czynów zabronionych z Kodeksu wyborczego, ale także działania na szkodę spółki (art. 296 KK)" – czytamy we wpisie.

Lewandowski podkreśla, że prokuratura powinna "dokładnie i w pełnym zakresie zbadać czy nastąpiła nielegalna ingerencja w proces demokratyczny w Polsce". "To jest kwestia fundamentalnych zasad funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej" – zaznacza adwokat.

twitterCzytaj też:

Finansowanie kampanii Trzaskowskiego. USA żądają wyjaśnień od von der LeyenCzytaj też:

KE nie zajmie się niejasnym finansowaniem kampanii Trzaskowskiego