Zmarła żołnierka zaatakowana z zaskoczenia przez imigranta z Afganistanu

Dwaj żołnierze Gwardii Narodowej zostali w środę postrzeleni w Waszyngtonie, nieopodal rezydencji prezydenta USA. Napastnik otworzył do nich ogień z zaskoczenia podczas patrolu.

Zmarła Sarah Beckstrom

W piątek z USA napłynęła smutna informacja. 20-letnia żołnierka Gwardii Narodowej sierżant Sarah Beckstrom zmarła w czwartek w wyniku odniesionych obrażeń, natomiast sierżant Andrew Wolfe walczy o życie w szpitalu. Jego stan jest określany jako krytyczny.

Beckstrom pochodziła z Summersville w Zachodniej Wirginii. Służbę rozpoczęła w czerwca 2023 roku. Od sierpnia tego roku pełniła obowiązki w ramach grupy zadaniowej w okręgu waszyngtońskim.

Rahmanullah Lakanwal z zaskoczenia zaatakował gwardzistów

Napastnik to 29-letni Afgańczyk Rahmanullah Lakanwal. Zaatakował żołnierzy z zaskoczenia. Mężczyzna przybył do Stanów Zjednoczonych po wycofaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu w 2021 roku w ramach programu Allies Welcome dla współpracowników armii USA. W 2024 roku złożył wniosek o azyl., który otrzymał w kwietniu 2025 r.

Lakanwal przez 10 lat służył w armii afgańskiej, ramię w ramię z żołnierzami amerykańskich sił specjalnych, a przez część tego czasu stacjonował w Kandaharze. Po przyjeździe do USA pracował m.in. dla internetowego giganta Amazon. Agresor został poważnie ranny w czasie strzelaniny. Na razie jego motywacja nie jest znana. Policja prowadzi w tym zakresie postępowanie.

Własne śledztwo w sprawie organizacji zamachu terrorystycznego prowadzi FBI. Informację tę przekazał szef biura, Kash Patel.

twitter

USA wstrzymują rozpatrywanie wniosków imigracyjnych Afgańczyków po ataku w Waszyngtonie

W odpowiedzi na atak prezydent USA Donald Trump zapowiedział skierowanie do Waszyngtonu kolejnych 500 żołnierzy Gwardii Narodowej. Obecnie w stolicy przebywa już około 2,2 tysiąca gwardzistów z różnych stanów, którzy mają wspierać walkę z przestępczością.

W reakcji na atak amerykańskie służby ds. obywatelstwa i imigracji (UCIS) ogłosiły bezterminowe wstrzymanie rozpatrywania wniosków imigracyjnych Afgańczyków "ze skutkiem natychmiastowym". "Ochrona i bezpieczeństwo naszej ojczyzny oraz narodu amerykańskiego pozostają naszym jedynym celem i misją" – napisano w komunikacie zamieszczonym w serwisie X.