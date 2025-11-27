Atak w Waszyngtonie: Trump ujawnia narodowość sprawcy. Mówi o "piekle na ziemi"
Atak w Waszyngtonie: Trump ujawnia narodowość sprawcy. Mówi o "piekle na ziemi"

Dodano: 
Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump Źródło: PAP/EPA / Will Oliver
Jako prezydent USA jestem zdeterminowany, by zapewnić, że zwierzę, które dopuściło się tej zbrodni, otrzyma najsurowszą karę – powiedział o ataku przed Białym Domem Donald Trump. Amerykański przywódca ujawnił narodowość sprawcy.

Do brutalnego ataku w Waszyngtonie doszło w środę wieczorem (czasu polskiego). W pobliżu Białego Domu padły strzały do żołnierzy Gwardii Narodowej. Stanu oby określa się jako krytyczny.

Strzały w pobliżu Białego Domu. Trump ujawnia narodowość sprawcy

Głos w sprawie zamachu zabrał w opublikowanym prze Biały Dom orędziu prezydent Donald Trump. Powołując się na ustalenia resortu bezpieczeństwa krajowego amerykański przywódca przekazał informacje na temat sprawcy ataku.

Mogę dziś poinformować, że w oparciu o najlepsze dostępne informacje resort bezpieczeństwa krajowego jest przekonany, że ujęty podejrzany jest obcokrajowcem, który przybył do naszego kraju z Afganistanu, prawdziwego piekła na ziemi powiedział.

Trump określił strzelaninę w Waszyngtonie jako "akt zła", "akt nienawiści" i "akt terroru". To była zbrodnia przeciwko naszemu całemu krajowi. To była zbrodnia przeciwko ludzkości podkreślił.

"Zwierzę, które dopuściło się tej zbrodni, otrzyma najsurowszą karę"

Prezydent USA zapowiedział jednocześnie surowe konsekwencje wobec sprawcy. Jako prezydent USA jestem zdeterminowany, by zapewnić, że zwierzę, które dopuściło się tej zbrodni, otrzyma najsurowszą karę oświadczył.

W specjalnym orędziu Donalda Trumpa pojawiła się też krytyka pod adresem jego poprzednika Joe Bidena. Amerykański przywódca oskarżył jego administrację, że ta sprowadziła samolotem zamachowca w 2021 roku.

Ten atak podkreśla największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego naszego kraju. Poprzednia administracja wpuściła 20 milionów nieznanych i niesprawdzonych cudzoziemców z całego świata. Z miejsc, o których nawet nie chcecie wiedzieć. Żaden kraj nie może tolerować takiego ryzyka dla przetrwania powiedział Trump.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: polsatnews.pl
