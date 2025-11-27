Atak w Waszyngtonie: Trump ujawnia narodowość sprawcy. Mówi o "piekle na ziemi"

Do brutalnego ataku w Waszyngtonie doszło w środę wieczorem (czasu polskiego). W pobliżu Białego Domu padły strzały do żołnierzy Gwardii Narodowej. Stanu oby określa się jako krytyczny.

Strzały w pobliżu Białego Domu. Trump ujawnia narodowość sprawcy

Głos w sprawie zamachu zabrał w opublikowanym prze Biały Dom orędziu prezydent Donald Trump. Powołując się na ustalenia resortu bezpieczeństwa krajowego amerykański przywódca przekazał informacje na temat sprawcy ataku.

– Mogę dziś poinformować, że w oparciu o najlepsze dostępne informacje resort bezpieczeństwa krajowego jest przekonany, że ujęty podejrzany jest obcokrajowcem, który przybył do naszego kraju z Afganistanu, prawdziwego piekła na ziemi – powiedział.

Trump określił strzelaninę w Waszyngtonie jako "akt zła", "akt nienawiści" i "akt terroru". –To była zbrodnia przeciwko naszemu całemu krajowi. To była zbrodnia przeciwko ludzkości – podkreślił.

"Z wierzę, które dopuściło się tej zbrodni, otrzyma najsurowszą karę"

Prezydent USA zapowiedział jednocześnie surowe konsekwencje wobec sprawcy. – Jako prezydent USA jestem zdeterminowany, by zapewnić, że zwierzę, które dopuściło się tej zbrodni, otrzyma najsurowszą karę – oświadczył.

W specjalnym orędziu Donalda Trumpa pojawiła się też krytyka pod adresem jego poprzednika Joe Bidena. Amerykański przywódca oskarżył jego administrację, że ta sprowadziła samolotem zamachowca w 2021 roku.

– Ten atak podkreśla największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego naszego kraju. Poprzednia administracja wpuściła 20 milionów nieznanych i niesprawdzonych cudzoziemców z całego świata. Z miejsc, o których nawet nie chcecie wiedzieć. Żaden kraj nie może tolerować takiego ryzyka dla przetrwania – powiedział Trump.

Donald Tusk zapowiada: Rozliczenia wchodzą w decydującą fazę

Amerykański generał miał przekonywać Ukrainę, że przegra wojnę