List papieża na 250-lecie USA. Wezwał do obrony życia i wolności religijnej

W liście papież przypomniał, że ideały zapisane w Deklaracji Niepodległości USA – wolność, równość, dążenie do szczęścia i samorządność – od dwóch i pół wieku kształtują historię Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że 250-lecie Stanów Zjednoczonych jest nie tylko okazją do świętowania, ale również do refleksji nad odpowiedzialnością obywateli za przyszłe pokolenia.

Leon XIV szczególne miejsce poświęcił wolności religijnej, określając ją jako jeden z fundamentów amerykańskiej tożsamości. Zaznaczył, że dzięki niej Kościół katolicki mógł rozwijać swoją działalność edukacyjną, charytatywną, medyczną i społeczną na rzecz całego kraju.

Papież apeluje o obronę życia i solidarność z migrantami

Papież przypomniał nauczanie Leona XIII o obowiązkach chrześcijan wobec państwa i podkreślił, że wiara powinna inspirować do budowania sprawiedliwości, pokoju i dobra wspólnego. Zachęcił katolików do odpowiedzialnego udziału w życiu publicznym.

W liście znalazł się również apel o poszanowanie godności każdego człowieka i ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Leon XIV zaznaczył, że troska o życie obejmuje także przyjmowanie, ochronę i wspieranie migrantów, których wkład – jak napisał – od początku współtworzył historię Stanów Zjednoczonych.

Papież wezwał także do współpracy na rzecz dobra wspólnego i jedności w obliczu współczesnych wyzwań. Wyraził nadzieję, że jubileusz odnowi przywiązanie Amerykanów do wartości, które legły u podstaw państwa, oraz będzie sprzyjał umacnianiu wspólnot, szacunkowi dla różnic i budowaniu "doskonalszej unii".

Na zakończenie Leon XIV zapewnił Amerykanów o swojej modlitwie i zawierzył Stany Zjednoczone opiece Niepokalanego Poczęcia, patronki kraju.

250-lecie USA

Formalnie 250 lat temu, 4 lipca 1776 roku, narodziły się Stany Zjednoczone Ameryki. Tego dnia 13 stanów ogłosiło Deklarację Niepodległości. Z tej okazji w USA odbywają się szeroko zakrojone uroczystości. Spływają też życzenia i pozdrowienia z innych państw.

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