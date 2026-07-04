Putin pogratulował Trumpowi. "Drogi Donaldzie"

Formalnie 250 lat temu, 4 lipca 1776 roku, narodziły się Stany Zjednoczone Ameryki. Tego dnia 13 stanów ogłosiło Deklarację Niepodległości. Z tej okazji w USA odbywają się szeroko zakrojone uroczystości. Spływają też życzenia i pozdrowienia z innych państw. Ciepłe słowa skierował do Amerykanów oraz do Donalda Trumpa prezydent RP Karol Nawrocki. "250 lat niepodległych Stanów Zjednoczonych to jubileusz narodu, który na trwałe wpisał się w historię walki o wolność i demokrację. Z tej okazji składam Narodowi Amerykańskiemu serdeczne gratulacje, przesyłając pozdrowienia z Polski" – napisał.

"Dziś nasz sojusz jest jednym z filarów bezpieczeństwa Europy i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jestem przekonany, że dzięki ścisłej współpracy Prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych będzie on nadal umacniany z korzyścią dla obu naszych narodów" – podkreślił polski przywódca.

"Dziękuję Prezydentowi Donaldowi Trumpowi za życzliwość wobec Polski i za wspólne działania na rzecz umacniania naszego strategicznego partnerstwa. Razem czynimy go jeszcze silniejszym" – skwitował Karol Nawrocki.

Putin zwrócił się do Trumpa. "Drogi Donaldzie"

Jak się okazuje, również prezydent Rosji Władimir Putin przesłał gratulacje Donaldowi Trumpowi z okazji 250. rocznicy powstania USA. Stacja CNN zauważyła, że rosyjski przywódca najpierw zwrócił się do Trumpa słowami "Szanowny Panie Prezydencie", a następnie "Drogi Donaldzie".

"Podpisanie Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych nie tylko oznaczało początek istnienia waszego narodu, ale stało się także kamieniem milowym w historii świata. W tamtym czasie Rosja bezwarunkowo wspierała północnoamerykańskich kolonizatorów w ich walce o wyzwolenie spod panowania brytyjskiego. Jestem przekonany, że nawiązanie konstruktywnych, równoprawnych i korzystnych dla obu stron relacji między Moskwą a Waszyngtonem leży w interesie nie tylko naszych narodów, ale także całej społeczności międzynarodowej" – napisał Putin.

Gratulacje Amerykanom złożył także prezydent Ukrainy. "Niech marzenia wolnych ludzi zawsze triumfują nad złem i nienawiścią tych, którzy dążą do zniszczenia wolności. Ameryko, dziękuję! Jestem przekonany, że jeśli będziemy w tym razem, z pewnością osiągniemy pokój! Gratuluję Dnia Niepodległości!" – oznajmił Wołodymyr Zełenski.

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