Ropa naftowa znów drożeje. W USA kurczą się zapasy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na wrzesień jest na NYMEX w Nowym Jorku po 85,48 USD – więcej o 0,64 proc.

Brent na ICE jest wyceniana po 91,51 USD za baryłkę, czyli więcej o 0,53 proc. i po wzroście w czasie trzech poprzednich dni handlu o 4,5 proc.

Konflikt na Bliskim Wschodzie wciąż trwa. Ropa znów drożeje

Prezydent USA Donald Trump we wtorek poinformował, że żadne rozmowy z Iranem nie są obecnie prowadzone, ani nie ma żadnych negocjacji w planach. Zapewnił, że cieśnina Ormuz jest otwarta, a wszystkie miny morskie w tym szlaku wodnym zostały usunięte.

"Żadne rozmowy i negocjacje z Islamską Republiką Iranu nie są prowadzone, ani zaplanowane. Blokada morska nadal w pełni obowiązuje. Cieśnina Ormuz jest otwarta i działa. Wszystkie miny morskie zostały usunięte lub zdetonowane" – napisał w serwisie Truth Social.

W USA pojawiają się sygnały o niższych zapasach ropy. Amerykański Instytut Paliw przekazał we wtorek w raporcie, że zapasy ropy w Stanach Zjednoczonych spadły w ubiegłym tygodniu o 300 tys. baryłek.

Od poniedziałku w Polsce ceny paliwa niższe

Od poniedziałku w Polsce ponownie zaczął obowiązywać, choć w ograniczonym zakresie, pakiet CPN – Ceny Paliwa Niżej, czyli obniżony VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych.

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, litr benzyny 98 – nie więcej niż 7,26 zł, a litr oleju napędowego – nie więcej niż 7,47 zł.

Maksymalna cena paliw jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Maksymalną cenę paliw ustala minister energii.

Pierwotnie pakiet CPNzostał wprowadzony pod koniec maja, jednak został wygaszony przez rząd z początkiem lipca. W związku z decyzją rządu paliwo mocno podrożało.

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