Nawrocki pozdrowił naród i prezydenta USA. Wspomniał o dwóch postaciach

Formalnie 250 lat temu, 4 lipca 1776 roku narodziły się Stany Zjednoczone. Tego dnia trzynaście stanów ogłosiło Deklarację Niepodległości. W tamtej chwili rozpoczęła się historia późniejszego mocarstwa. Autorem dokumentu był Thomas Jefferson, a prócz niego m.in. John Adams i Benjamin Franklin. Dziś, z tej okazji w USA odbywają się szeroko zakrojone uroczystości. Spływają też życzenia i pozdrowienia z innych państw, w tym z Polski.

250-lecie USA. Pozdrowienia od prezydenta Polski

"250 lat niepodległych Stanów Zjednoczonych to jubileusz narodu, który na trwałe wpisał się w historię walki o wolność i demokrację. Z tej okazji składam Narodowi Amerykańskiemu serdeczne gratulacje, przesyłając pozdrowienia z Polski" – napisał prezydent Nawrocki.

Głowa państwa zaznaczyła, że Polskę i Stany Zjednoczone ideały wolności połączyły jeszcze w XVIII wieku. "Połączyli je Pułaski i Kościuszko, tradycja konstytucyjnego państwa, miliony Polaków budujących amerykański sukces oraz wspólna walka o bezpieczny i wolny świat. Pamiętamy też o amerykańskim wsparciu dla odrodzenia niepodległej Rzeczypospolitej w 1918 roku i pomocy w walce z bolszewicką Rosją" – czytamy we wpisie Nawrockiego.

Nawrocki: Dziękuję Trumpowi za życzliwość i działania

Prezydent podkreślił, jak duże znaczenie mają Stany Zjednoczone dla współczesnej Polski. "Dziś nasz sojusz jest jednym z filarów bezpieczeństwa Europy i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jestem przekonany, że dzięki ścisłej współpracy Prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych będzie on nadal umacniany z korzyścią dla obu naszych narodów" – napisał.

"Dziękuję Prezydentowi Donaldowi Trumpowi za życzliwość wobec Polski i za wspólne działania na rzecz umacniania naszego strategicznego partnerstwa. Razem czynimy go jeszcze silniejszym" – podsumował Karol Nawrocki.

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